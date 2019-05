Escuchar música puede mejorar la vida sexual y el rendimiento en el trabajo, según estudio

La música nos ayuda a sentirnos menos estresados ​​y más productivos. Puede motivarnos a hacer más ejercicio, aumentar nuestra vida sexual, generar nuevas ideas e incluso fortalecer nuestros lazos con la familia y amigos.

Escuchar música es la droga más versátil del mundo. Administrada en cantidades correctas y con la calidad adecuada, la música, los podcasts y otras formas de cultura pueden exaltar nuestro estado de ánimo, productividad, rutina de ejercicios y relaciones personales; sí, incluso nuestra vida sexual. No es solo publicidad exagerada de una compañía de oradores. Está respaldado por datos.

"Los científicos han encontrado evidencia de que estamos conectados para percibir y disfrutar de la música, así como para vincularnos a través de la música", dice Daniel Müllensiefen, profesor de psicología musical en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. "Esto explica por qué la música es una parte ubicua de la experiencia humana, apoyando la teoría de que la música tiene una función especial e importante en nuestras vidas".

The Brilliant Sound Survey realizó una encuesta en línea de 12.000 oyentes en 12 países.

"La música es única porque apela a diferentes funciones psicológicas", dice el Dr. Müllensiefen. “Puede desencadenar exactamente las mismas áreas del cerebro que pueden desencadenar la comida, el sexo y otras actividades recreativas y las drogas. También puede ser físico en términos de participación, como bailar o tocar la batería ".

Los resultados de la Encuesta de Sonido Brillante ilustran qué tan profunda y multifacética es la percepción que tienen los oyentes de la conexión entre música y estado de ánimo. Setenta y cuatro por ciento de los participantes dijeron que escuchar música ayuda a reducir el estrés.

Otro 42% dijo que los podcasts tenían un efecto relajante. Por supuesto, el género hace la diferencia. Más de la mitad (55%) de los oyentes de podcast de comedia dijeron que esos espectáculos más orientados al humor ayudaron a relajarlos.

En la encuesta, la mayoría de los oyentes dijeron que son más felices cuando escuchan una canción favorita (52%) y que la música ayuda a mejorar su estado de ánimo en el trabajo (58%). En la encuesta, el 36% de los encuestados dijo que la música los hizo reír inesperadamente. Aún más (40%) dijo que los hizo llorar inesperadamente.

Música para hacer ejercicios mejor

De acuerdo con la Encuesta de Sonido Brillante, el 68% de los encuestados dice que la música ayuda a motivarlos a hacer ejercicio cuando tienen la tentación de omitirla. El papel motivador del sonido y la escucha no se detiene cuando el entrenamiento comienza. La mayoría de los oyentes dicen que la música los alienta a entrenar por más tiempo (52%), a empujarse más (55%) y al ejercicio con mayor intensidad (51%).

Cuando hacemos ejercicio, la música parece tener al menos dos roles distintos e importantes, según el Dr. Mullenfiesen: Distracción y estimulación.

Música para trabajar mejor

La música también nos ayuda a estimularnos mientras trabajamos. "La música ruidosa, dinámica y ruidosa indicaría a su fisiología que necesita estar en un estado de alerta, seguir adelante y mantener la adrenalina en movimiento", dice. "Y si se expresan emociones fuertes, esto también puede mejorar su sistema fisiológico porque las emociones fuertes indican que está pasando algo importante".

Cuando se trata de escuchar y el rendimiento en el trabajo, los resultados de la encuesta ofrecen algunos avales muy brillantes. Más de la mitad (52%) de los oyentes dicen que no tendrían éxito en el trabajo si no escucharan música. ¿Apuntando a una promoción? Curar una lista de reproducción de tu música favorita no es un mal lugar para comenzar; Un asombroso 76% de los encuestados dijo que escuchar música les ayuda a producir su mejor trabajo.

Música vs sexo

De acuerdo con un experimento reciente realizado en los Estados Unidos por Sonos y sus socios de investigación, la calidad del sonido puede aumentar el impacto de la escucha en el rendimiento físico.

La ciencia ha demostrado que el gusto y la capacidad musical pueden desempeñar un papel en nuestra atracción sexual mutua. Ese hallazgo está respaldado por Brilliant Sound Survey, en el que el 70% de los encuestados dice que encuentra a otros más atractivos cuando tienen un gusto musical similar. Incluso más personas (76%) dijeron que sienten una conexión instantánea con los demás cuando se dan cuenta de que tienen un gusto similar en la música.

Las características de la música que alimentan la lujuria no se disuelven una vez que se realiza la conexión inicial. Según la encuesta, la mayoría de la gente dice que la música hace que el sexo sea mucho mejor (59%) y que incluso puede hacer que sean más aventureros en la cama (56%). Puede ser una sorpresa, dado que nuestra relación con la música puede tener una carga sexual, ya que solo el 20% de los oyentes dijeron que tienen una lista de reproducción dedicada para tener relaciones sexuales.

