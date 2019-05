Opiniones divididas luego de que echaran a pareja gay en restaurante de Monterrey

El dueño de un restaurante en Monterrey corrió a una pareja gay que estaba sentada para comer en el sitio.

Las opiniones ante el incidente han estado divididas, muchos a favor de la pareja gay, mientras que otros tantos han pedido respeto en los lugares públicos ante lo que consideran muestras inapropiadas. "Se estaban besando en e restaurante", escribió uno de los usuarios.

Ruben Veliz, uno de los agraviados junto a su pareja, relató en Facebook lo que vivieron y pidió a los internautas compartirlo para llamar la atención sobre la discriminación contra la comunidad gay:

El pasado domingo 28 de abril del presente año 2019 alrededor de las 17:00 hrs, acudimos mi pareja, un amigo y yo al restaurante llamada 'Pozole y Tacos regios', ubicada en la calle anillo Periférico #1200-B coloniza colinas de San Jerónimo. Entramos al restaurante mi pareja y yo tomados de la mano, nuestro amigo iba por delante, había muy pocos comensales tomamos asiento y en menos de 2 minutos se pone a lado de nosotros el presunto dueño y nos dice: comprendo lo de ustedes (refiriéndose en general a la comunidad LGBT+), y no soy o homofóbico, pero aquí así lo que andan haciendo ustedes no les puedo dar servicio – nos miramos entre nosotros y mi novio le pregunta amablemente-¿que estamos haciendo ? – y él responde -agarrarse de la mano – y grita de forma prepotente y muy fuerte -¡NO LES VOY A DAR SERVICIO! así que váyanse. Posteriormente regresamos con unidades policíacas como apoyo. Salió el dueño y no preguntó -¿qué quieren? – nosotros respondimos -queremos saber ¿por qué no nos da servicio en el restaurante- y él respondió con odio en sus palabras y su mirada: por andar 'puteando' yo no les voy a dar servicio agarraditos de la mano. Uno de sus empleados nos dice que no se permite ese tipo de cosas ahí por ser un 'ambiente familiar'. Vuelve a salir de dueño y nos insiste que no vayamos del lugar, y los policías le decían que estábamos en área pública, y nos grita: No vuelven a entrar a este lugar se los prometo. Los agentes nos sugirieron que levantáramos una denuncia.

La escena ha generado todo tipo de reacciones:

Dariela DM: "Me da mucho gusto que por fin hayan sacado un video de este señor, dueño de Tacos y Pozoles Regios, es un tipo de lo peor, grosero, prepotente y que se excusa con un "yo soy el dueño". Hay muchas personas que han sufrido groserías de parte de este tipo, te grita en pleno restaurante si te atreves a hacer un comentario, a gente hasta les ha quitado platos de la mesa y los corren, yo en una ocasión fui con mi mamá, mis primas y sobrina a cenar y le hicimos el comentario de que la comida estaba fría y nos correteó hasta la mesa y nos corrió. En el Facebook del lugar mucha gente ha publicado experiencias similares. El tipo no sé si es alcohólico o drogadicto pero su comportamiento no es de alguien en sus cinco sentidos. Me da gusto que por fin se topó con alguien que no lo iba a dejar pasar y lo grabaron. Ojalá esto se haga grande y ya por fin le caiga karma".

J C Nazarre Delgado "Gracias por compartir, ahora ya sé a qué lugar poder ir con mi hija menor y sin el temor de ver espectáculos de hombres manoseándose y besándose en un lugar público y familiar, RESPETEN CHINGADO también , la libertad de los individuos termina donde comienza la libertad de otro individuo. Para todo existen lugares así que a chingar a su madre. Se tenía que decir y se dijo".

