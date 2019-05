"Mis implantes me estaban enfermando": 'youtuber' revela por qué se quitó implantes de senos y glúteos

View this post on Instagram

Llena de energías y más feliz que nunca hoy les comparto “Mi experiencia” y la razón por la cual me removí los implantes seno/glúteo. En tan poco tiempo he visto cambios muy positivos en mi cuerpo, jamás pensé que mis síntomas eran causados por los implantes. Espero disfruten el video que hice para ustedes sin afán de ofender a nadie y esperando que a alguien le sirva mi historia como a mi me ayudo conocer las historias de otras chicas. Gracias a mi cirujano @sanjaygrovermd por haber sido parte de este viaje, yo lo considero alguien muy profesional con quien me sentí muy cómoda a lo largo de este proceso que solo me ha traído felicidad y una gran lección de vida 💕 Los espero en el video y pónganse cómodos que es un video muy largo! Los quiero y gracias por su apoyo. ——————————————— Full of energy and happier than ever today I share with you “My story” and the reason why I removed my breast/buttock implants. In such a short time I have seen positive changes in my body, I never thought my symptoms were caused by my implants. I hope you guys enjoy this video that I made for all of you with no desire to offend anyone and I hope it helps someone like watching other girls stories helped me. Thanks to my doctor @sanjaygrovermd for being a part of my journey, I consider him a very profesional surgeon whom with I felt very comfortable through this process that has only brought me happiness and a unforgettable life lesson 💕 I’ll be waiting for all of you in my video and get comfy because it’s a long one. Thank you all for all your support I love you guys❤️ #Happy #thehealisreal #bii