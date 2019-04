La razón por la que la persona que amas pierde interés en ti, según su signo del zodiaco

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril) Lo que más interesa a Aries es cuando la gente está constantemente de acuerdo con él. Hay una diferencia entre tener los mismos valores o intereses e ir de acuerdo con lo que diga porque quieres que le gustes, y él puede decirte qué persona eres. Cuando siempre lo sigues estás de acuerdo con todo lo que dice, no hay ningún desafío para él. Él no tiene que esforzarse mucho para conocerte o para que te guste porque lo estás. ¡Dale un descanso!

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro aprecia a las personas que pueden ser honestas con él desde el principio. Si lo estás atando solo para decirle que no estás realmente interesado en él después de unas pocas semanas, sentirá que ha perdido el tiempo por completo. No importa qué tipo de relación tengas con Tauro, también se muestra desinteresado cuando la gente juega juegos mentales con él. Algunos signos del zodiaco como los juegos del gato y el ratón que vienen con una nueva relación coqueta, pero no Tauro. Si solo vas a molestarlo, te dirá que esto no va a funcionar antes de que puedas averiguar qué sucedió.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

La forma más rápida para que Géminis pierda interés en ti es siendo aburrida. Es un término muy amplio pero Géminis realmente solo quiere a alguien que lo mantenga alerta. Géminis solo está interesado en alguien mientras pueda mantener su atención. Si él comienza a perder interés en ti, no te castigues demasiado. Géminis se inquieta con mucha facilidad, lo que significa que siempre está saltando de una persona a otra. Pero como una pequeña pista, demasiada rutina es la forma más rápida de hacerlo correr por las colinas.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

No importa qué tipo de conexión tengas con Cáncer, lo más importante para él es saber que estás poniendo tanto esfuerzo como él en la relación. Lo que más le interesa es que no lo desees o que es el único a quien le importa. El cáncer puede ser un poco necesitado a veces, pero solo porque él quiere saber que sus relaciones valen la pena. Perderá el interés rápidamente si siente que lo estás descuidando emocionalmente. ¿Cómo puedes decir que así es como se siente? Comenzará a alejarse de ti emocional y mentalmente.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Todo el mundo hace que parezca que tener un ego fuerte es algo malo, pero en realidad solo significa que tu autoestima y confianza son importantes para ti. Sin duda, es importante para Leo, uno de los signos zodiacales más seguros de sí mismo que hay. Lo único que hará que pierda interés rápidamente es aplastando su ego y haciéndole sentir que no es digno de amor, respeto o éxito. Leo ha trabajado duro para hacer algo por sí mismo, y ciertamente no va a estar cerca de nadie que lo haga sentir menos de lo que vale.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo no tiene tiempo que perder, esperando que te decidas o le digas lo que quieres en la vida. No importa cuánto se preocupa por alguien, simplemente no puede tolerar que intentes leer tu mente.. Virgo pierde interés cuando siente que lo estás haciendo adivinar lo que quieres. Si estás enojado, dile. Si alguien te está molestando, díselo. De lo contrario, te hace parecer descuidado y pasivo, dos cosas que él sabe que significa que alguien ya no quiere estar en una relación.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es otro signo del zodiaco que necesita saber que te preocupas por él y por la relación. Él quiere encontrar el amor en la vida, y está seguro de que no va a perder el tiempo con alguien que preferiría no estar con él, ¿me sientes? La única cosa que más le interesa a Libra es cuando las personas se enojan con él o lo ignoran. Cualquier emoción grande y tóxica que se supone que lo haga sentir como si fuera su culpa, aplasta su espíritu y lo hace sentir indigno de amor. Libra se merece algo mejor que eso.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tener una conexión física fuerte no es tan importante para algunos signos del zodiaco, pero es muy importante para Escorpio. Como una persona intensa, quiere saber que puede ocuparse de todo en tu espacio personal y no vas a asustarte ni a alejarlo. La intimidad física y compartir el espacio personal son formas en que Escorpio muestra su amor por ti. Pierde interés cuando eres todo lo contrario porque le hace sentir que le estás ocultando algo. Oye, solo una persona se vuelve secreta y misteriosa en esta relación.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Dado que las relaciones monógamas, serias no suelen ser la mermelada de Sagitario, hay que darle suficiente espacio para que crezca en este nuevo rol. Eso significa que no lo apresures o hagas que se encuentre con tus padres antes de que tenga la oportunidad de calentarte con tus gatos primero. Lo que hace que Sagitario pierda interés más rápidamente es cuando sus compañeros intentan obligarlo a que se ponga serio demasiado rápido. No apresure ni presione este signo del zodiaco a menos que quiera empujarlo completamente fuera de la relación.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Lo que menos le interesa a Capricornio es la manipulación. No tiene absolutamente ningún tiempo para juegos en su relación, ya sea que quiera estar con él o no. Si no puedes manejarlo en su ajetreada actividad, ciertamente no puedes manejarlo cuando esté listo para llevar las cosas al siguiente nivel. No trates de manipularlo para que sea alguien que se adapte mejor a ti. Él no es un proyecto favorito, y te lo dirá todo. No le interesa cuando tiene que dudar de cuáles son sus verdaderas intenciones en la relación. ¿Estás siendo fiel? ¿Realmente ves un futuro con él? Mejor fess up ahora si no.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Lo más importante en una relación con Acuario es la autenticidad completa. La razón por la que se sintió tan atraído por ti en primer lugar fue lo real que eres. No te des la vuelta y le digas que solo eras alguien que pensabas que le gustaría … a menos que quieras alejarlo. Acuario pierde interés rápidamente cuando se da cuenta de que le estás mintiendo u ocultándole la verdad. Incluso si mientes (todos lo hacemos, es la naturaleza humana) es mucho mejor reconocerlo ahora que dejar que lo descubra más tarde (porque lo descubrirá). No seas esa persona.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis se siente abrumada. Piscis se siente abrumado mucho No necesita a alguien que lo haga sentir aún más estresado en su vida porque, créeme, tiene suficiente estrés para unas diez personas. Es por eso que Piscis pierde interés en las personas que son pesimistas, imanes de estrés y aquellos que hablan constantemente de manera negativa. No hay nubes de lluvia en su día! Puede que le guste todo lo demás sobre ti, pero si todo lo que haces es sentarte y meditar cuando él está cerca, dejará de dar vueltas.

