Británica que se ganó la lotería a los 17 años dice que suma 362 días de "sequía sexual"

La millonaria más joven de Gran Bretaña ha revelado que está pasando por una sequía sexual de un año. Jane Park, de 23 años, nacida en Edimburgo, recogió 1 millón de libras esterlinas en 2013 con tan solo 17 años, pero parece que ha tenido mala suerte en el amor desde entonces.

En su cuenta en Twitter escribió "aullando esto en realidad soy yo x", junto a un meme que decía: "Día 362 sin sexo: salí a correr en chanclas para recordar cómo sonaba".

La millonaria que gastó gran parte de su premio en cirugía estética y compras, habló con franqueza a sus seguidores de Twitter sobre su sequía sexual.

Howling this is actually me x pic.twitter.com/BdYlUlJD5p

— Jane Park (@janeparkx) April 28, 2019