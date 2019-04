Así puedes enviar mensajes por WhatsApp sin agregar el número a tus contactos

Muchas veces necesitamos enviar un mensaje a alguien que no tenemos agregado en WhatsApp y la verdad no queremos agregarlo a nuestra lista de contactos porque no es necesario, pero debemos hacerlo.

Sin embargo, existen tres sencillos trucos que te permiten enviar un mensaje a alguien que no tienes agregado en tu lista de contactos.

Click to chat

Existe una aplicación llamada Click to chat que te permite enviar mensajes por la aplicación a personas que no tengas agregadas.

Para esto debes descargar la aplicación, abrirla e introducir el número telefónico, lo que te permitirá abrir el chat sin necesidad de agregar el contacto.

Introduce el número en la barra del buscador

Otra opción que puedes aplicar es introducir el número en la barra del buscador.

Al entrar, dale click a los tres puntos, que te mostrará distintas opciones del programa, como llamar, enviar mensajes de texto, agregar y la opción que deseamos para esto: mensaje a través de WhatsApp.

Selecciona esta opción y se abrirá un chat para hablar con la persona que deseas, sin agregarla a tu lista de contactos.

Entra a esta página

Otra manera de hacerlo es entrando a la página https://wa.me/phonenumber, en la que se debe reemplazar la última parte con el número telefónico, utilizando solo los números del código local, sin signos como + o paréntesis.

Al entrar, el navegador abrirá una página con el texto “mensajea (número) en WhatsApp”.

Y debes registrar el teléfono en la aplicación. Luego de esto podrás enviarle mensajes a esa persona, dándole clic en “mensaje”, y abrirá la ventana de chat como con cualquier otro contacto.

