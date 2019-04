Comentario de Fritanga sobre figura de Laura Prieto desató ira en redes

Felipe Urra, nacido en Copiapó hace 25 años, pasó de trabajar como obrero a ser toda una celebridad conocida como "El Fritanga". Su particular humor lo ha convertido un referente en Chile, pero a veces su forma de decir las cosas no cae muy bien, y esto fue lo que ocurrió hace poco cuando trató de hacer un chiste con el supuesto sobrepeso de Laura durante un episodio del reality Resistiré.

Conocido como "Ojitos de piscina" o "El reptiliano" por el color de sus ojos y el amor por los ofidios, El Fritanga se inició en redes sociales luego que un amigo le aconsejara publicar sus videos porque "eran buena onda".

El chileno le comentó a la uruguaya que después de hacer “gimnasia” va “a quedar más bien”. A lo que ella respondió: “Sí porque voy a adelgazar las carnes”.

A lo que Fritanga añadió: “Sí, porque se te están cayendo las maletas”, a lo Laura respondió: “Andai’ simpático”. Desde aquí se desataron las críticas a Fritanga, pues para los seguidores del reality no fue nada gracioso su comentario a Laura.

Sorry pero me estresa que el fritanga le diga a Laura sutilmente que está gorda,yo fuera ella lo mando a la mierda 😕#ElSecretoDeFede — Sky🇨🇱 (@piiiiinkunicorn) April 26, 2019

El Fritanga es bien ahueonaito, habla puras incoherencias, simpático y todo, pero le faltan hartas tablas pal puente! #ElSecretoDeFede — Difícil Dificilísimo (@Seva_McCool) April 26, 2019

El éxito de Fritanga

En la actualidad Felipe Urra suma más de 37 mil suscriptores a su canal de Youtube, más de 140 mil seguidores en Instagram y casi 20 mil seguidores en Facebook.

"Me gusta grabar el día a día, payaseando. En todo caso ‘El Fritanga’ es un personaje, yo en el diario vivir no soy así, soy más tranquilo, cuando veo chiquillos que están en mi misma onda me pongo más ‘pelusón’", declaró Fritanga al Diario Atacama.

Fritanga es destaca entre los participantes de Resistiré, coproducido y transmitido por Mega y MTV (Latinoamérica) y Azteca, e inspirado en el formato original de MTV Stranded with a million dollars.

El programa se estrenó el 17 de marzo de 2019 por Mega.

El centro de operaciones de Resistiré está a una hora de Santiago.

