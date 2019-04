Descubre cuales son los colores que combinan con el signo Virgo

El blanco es uno de los colores que combinan con el signo Virgo, ya que representa la capacidad de entregar amor que interiormente tienen los nacidos bajo este signo. Los sentimientos de Virgo son transparentes y muy pocas veces caen en el engaño, la mentira no forma parte de su vida o al menos eso intenta.

Horóscopo Chino 2019: Descubre que te depara en el amor el Año del Cerdo El Horóscopo Chino se basa en un ciclo lunar de 12 años.

Son capaces de abstraerse de la realidad cuando se sienten acongojados y podrían encerrarse por semanas sin ver a nadie si así lo desean, ya que no dependen de otros para poder analizar sus propios problemas.

La claridad con la que Virgo enfrenta la vida le aporta un símbolo de distinción por sobre los otros signos del zodiaco, ya que siempre tienen muy resuelto todo y han trazado un plan de vida que les permite poder sortear cualquier dificultad solo con las ganas de poder darle solución a todos los tropiezos que pueda tener en el camino.

Otros de los colores que combinan con el signo Virgo y que le dan suerte son los denominados pasteles, ya que en ellos predomina el blanco. La elegancia de Virgo siempre es notoria y deja un buen sabor de boca a quienes les conocen. Los hijos de Mercurio tienen la necesidad de siempre ser los mejores, pero no de hacerse notar demasiado. Es común verles luciendo elegantes en una comida, pero no hablando demasiado, siempre lo justo y necesario, porque saben lo que pesan las palabras y por ende les dan gran valor. Virgo no hablará nada a menos que sea estrictamente necesario.

El rosa o el celeste, también el damasco, en tonos pasteles son otros de los colores que combinan con el signo Virgo y serian buen tono para las paredes del hogar de Virgo, ya que les ayuda a pensar, a calmarse y a reflexionar sobre lo que pasa en su vida. Es importante también notar que esta tendencia a los colores pasteles tiene mucho que ver con la personalidad de Virgo, quien puede ser capaz de entregar mucho, de expresar mucho, de sentir mucho, pero todo en su justa medida, por eso es que el blanco se torna importante, necesita siempre medirse un poco, no dejar salir todo lo que tiene en su interior de buenas a primeras.

Virgo es un signo muy trabajador, por lo que su vida ya está llena de muchas obligaciones y de muchas tonalidades diferentes, por ello es necesario que los colores que le entreguen la paz que necesita para estar bien y sin estrés sean lo más cercanos a la pureza posible, tal como lo reseña el portal “HoroscopoNet”, sobre colores que combinan con el signo Virgo.

Horóscopo Chino 2019: Esto es lo que te depara en la salud el Año del Cerdo El 2019 será el Año del Cerdo en el Horóscopo Chino, por ello es vital conocer cómo influirá en la salud este cambio para los signos de ese zodiaco.

Te recomendamos en video: