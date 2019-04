El secreto para sanar un corazón herido, según tu signo del zodiaco

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril

Los Aries son audaces, excitables y aventureros. Persiguen al mundo con toda su fuerza y ​​hacen lo mismo con los demás. Cuando tu corazón se rompe, tiendes a ver el mundo como algo aburrido y monótono, pero un Aries quiere tomarte de la mano y mostrarte lo increíble y emocionante que es el mundo que te rodea. Quieren recordarte las cosas que has olvidado.

Tauro: del 20 de abril al 20 de mayo

Un Tauro no intenta facilitar una relación cuando está interesado. Están listos para escuchar todo sobre ti si te sientes lo suficientemente cómodo como para dejarlos entrar (y, a decir verdad, tienen una forma de hacerte sentir cómodo sin siquiera intentarlo). Tienen un lado lleno de compasión. Te mostrarán cómo puedes crecer y convertirte en la increíble persona en la que eres capaz de convertirte.

Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Su visión no pretende ser intencionalmente egoísta, simplemente saben lo que mucha gente pasa por alto; este mundo está lleno de posibilidades y oportunidades, y dejamos que gran parte de él pase volando por nosotros porque tenemos miedo o la certeza de que no es para nosotros. Cuando tu corazón se rompe, es fácil ver el peor de los escenarios creyendo que no puede confiar en nada porque su corazón podría romperse nuevamente. Un Géminis te recordarán todo lo que el mundo tiene para ofrecer y cuántas elecciones realmente tienes cuando te abres a ellos.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Los Cáncer están llenos de amor y hacen todo porque quien aman se sienta feliz y satisfecho. Aunque a veces se los puede ver como asfixiantes, no se pretende que sean posesivos, sino que son un reflejo de cuánto adoran a la persona que aman. Cuando su corazón está tratando de sanar, puede sentirse casi imposible creer que alguien pueda amarlo de manera tan completa y profunda otra vez, pero su compañero de Cáncer no duda en amar y amar completamente, incluso cuando ha sido herido en la vida. pasado. Creen en dar a cada persona la oportunidad de amarse y probarse a sí mismos, y es una lección que demuestran tan bien dentro de su propia voluntad de poner sus propios corazones en la línea, incluso cuando no están completamente seguros de que la otra persona los amará. del mismo modo.

Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Cuando tu corazón se rompe, puede ser fácil perder la confianza en ti misma, cuestionando qué pudiste haber hecho o qué pudo haber pasado para que las cosas pasen como pasan. Sin embargo, los Leos están llenos de confianza y no permiten demasiado para abatirlos realmente; son dueños de cualquier habitación en la que estén con confianza y fiereza que podría avergonzar a cualquiera que intente convencerlos de lo contrario. Los socios de Leo están allí para animarte y recordarte lo increíble que eres, incluso cuando no lo crees tú mismo. Te aman por todas las grandes cualidades que posees y no dudarán en recordártelo.

Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Se sabe que los libras priorizan la armonía por encima de la mayoría de las cosas en sus vidas. Creen en el equilibrio y en trabajar juntos para hacer que las cosas fluyan de la mejor manera posible. Cuando su corazón está tratando de sanar, es fácil sentir que todo su mundo está desequilibrado. O bien quieres culpar por completo a la otra persona o echarte toda la culpa (porque es más fácil verlo de esa manera). Sin embargo, un Libra trabajará con usted para mostrarle lo valioso que realmente es, mientras que también le muestra qué tan bien pueden trabajar juntas dos personas si lo desean. Harán todo lo que puedan para ayudarte a restablecer el equilibrio en tu vida, sin intentar cambiar o alterar a la persona que eres.

Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Los escorpios son conocidos por ser un tipo misterioso. Se mantienen cerrados, pero aún así logran exudar una vibra que atrae a la gente hacia ellos sin tener que intentarlo. Cuando tu corazón está tratando de sanar, también tiendes a retirarte a ti mismo, y puede haber una duda persistente de que nunca volverás a experimentar la verdadera pasión o devoción. Sin embargo, tu compañero Escorpio no es ajeno al dolor. Tienden a llevar sus propios traumas y dolores con ellos también. Sin embargo, en lugar de permitirte que te sumerjas en él, te mostrarán tanta pasión y devoción que tus dudas persistentes desaparecerán. Quieren que sepas que mereces el amor y la compasión porque Scorpio elige a sus compañeros deliberadamente y, si honestamente te aman, es por una buena razón.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Los Sagitario tienden a tener una perspectiva optimista y optimista para ellos. No se toman a sí mismos ni a la vida demasiado en serio. Cuando intentas sanar tu corazón, todo puede parecer desolado y oscuro, sin mucha esperanza a la vista. Sin embargo, tu compañero de Sagitario encontrará una manera de hacerte reír y alegrar tu espíritu, incluso cuando estés seguro de que es imposible. No niegan que la vida sea difícil o dolorosa, pero también son las que encuentran el bien en ella, porque ¿de qué otra manera alguien logrará pasar por la vida si solo ven el lado más oscuro de las cosas? Tu compañero de Sagitario realmente quiere que seas feliz, y si pueden participar, ciertamente harán lo que sea necesario.

Capricornio: del 22 de diciembre al 19 de enero

Los Capricornio tienden a recibir una dura reputación de ser desalmados, pero en realidad, solo hacen las cosas de manera un poco diferente a los demás. Cuando intentas sanar tu corazón, puede ser fácil tratar de distraerte del dolor con solo saltar de cabeza a cualquier cosa que pueda hacerte sentir mejor temporalmente. Tu compañero de Capricornio no va a ceder ante esas distracciones temporales. Quieren ser su hombro para apoyarse, independientemente de las cosas difíciles por las que pueda estar trabajando. A Capricornio entiende la importancia de tener un lugar fuerte y seguro al que volver, y si bien es posible que no conozcan la solución a todos sus problemas, definitivamente quieren hacer todo lo posible para que se sienta seguro al trabajar en lo que sea. dolor con el que tienes que lidiar.

Acuario: del 20 de enero al 18 de febrero

Los acuarianos pueden tener una reputación de ser desapegados e independientes de una falla, pero eso no significa que siempre sean así. Cuando intentas sanar tu corazón, puede ser fácil permanecer cerrado y ver el mundo solo a través de tus experiencias, pero un Acuario no solo está interesado en abrir tu corazón, sino también tu mente. Saben lo dolorosa y difícil que puede ser la vida, pero saben que no es todo lo que hay en la vida. Quieren abrirte a otras ideas y realidades también. Quieren que mires más allá de ti mismo y veas el resto del mundo, así como la parte que juegas en él.

Piscis: del 19 de febrero al 20 de marzo

Piscis son conocidos por ser idealistas y soñadores. Son capaces de romantizar casi cualquier cosa en su propia mente. Cuando tu corazón se rompe, puede ser fácil abandonar los sueños que has tenido, en lo que respecta al amor o cualquier otra cosa. Sin embargo, un Piscis no es uno que te permita olvidar esos sueños que mantuviste cerca. Quieren que persigas esas ideas y las mantengas lo más cerca posible. Saben cómo sacarte de los rincones más oscuros de tu mente.

