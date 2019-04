Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

En los horóscopos del Tarot te salió la carta de La Justicia, que te augura la victoria en cualquier problema que enfrentes en este momento y te ayudará a alejar las envidias que se presenten a tu alrededor. Evita dejar que entren a tu mente pensamientos negativos. Te invitan a una fiesta este sábado. Recibes una compensación económica. Ya no dudes tanto de esa persona que te pretende, recuerda que son momentos para compartir. Recibes un regalo que no esperabas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 09, 21 y 33. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje. Cuídate de infecciones en la piel o trata de no tomar demasiado sol durante el verano. Empiezas tus clases de natación o yoga. Los Aries que están casados gozarán de días de mucha convivencia y amor en su entorno. Te regalan una mascota.

Tauro

La carta de La Luna dice que entrarás a una etapa más espiritual en tu vida y entenderás que tienes una labor social para ayudar a los demás. Te llega la propuesta de un trabajo nuevo que te gustará mucho y será bien pagado. Ten en cuenta que esta carta te alerta que necesitas tener más cautela con todo lo que realices o pretendas comprar; siempre piensa dos o más veces para evita problemas de fraudes. Alguien de Escorpión o Capricornio hablará de amor formal, así que deja que llegue. Tendrás una invitación para trabajar este fin de semana. Realizas compras de ropa o zapatos. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 00, 21 y 34. Trata de no platicar tanto tus planes para que no te los salen, considera que tu signo es el toro y siempre le gusta pisar en firme para cumplir las metas que tiene trazadas.

Géminis

El Tarot te abre la carta de El Juicio y significa que tendrás una revelación divina en estos días que te ayudará a entender lo que está pasando en tu vida. Recuerda que eres el gemelo del Zodíaco y eso te vuelve muy inteligente y carismático, por esa razón tienes muchas amistades, pero ten cuidado con las envidias o el mal de ojo. La recomendación es que prendas una veladora blanca este viernes y pidas protección a todos los ángeles y verás que te escucharán. Tramitas papelería de un crédito. Realizas cambios en tu habitación o compras muebles. Decides salir con la familia de viaje o de día de campo el domingo. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone triste; intenta hablar y quedar en paz con tu corazón. Te invitan a una graduación. Tendrás un golpe de suerte con los números 13, 76 y 99.

Cáncer

En esta ocasión tu signo fue coronado por la carta del Tarot de El Loco y quiere decir que tendrás días de mucha confusión en tu vida personal y no sabrás si cambiarte de trabajo o dejar a tu pareja actual. Recuerda que tu signo se llena constantemente de dudas por ser el más sentimental y siempre batalla para tomar una decisión. Te recomiendo analizar todo lo que te ocurre en este momento y para que puedas tener una respuesta en tu vida y logres avanzar. Este viernes tendrás una junta de trabajo para cambios de puesto o proyectos; el sábado te invitan a salir de viaje unos amigos, mientras que el domingo será familiar o para pasarla con la persona que más amas. Ve con tu médico para que te haga un chequeo general, recuerda que lo prioritario en la vida es la salud. Tus números de la suerte son 32, 44 y 51.

Leo

Tu signo necesita de los rayos del sol para renovar su energía, por eso te recomiendo salir a caminar en las primeras horas del día. Tu carta en el Tarot es El Sol, lo que indica que entrarás al verano en la mejor posición de todos los signos, y también significa que estás en una etapa de prosperidad y abundancia. Necesitas decidirte a emprender un negocio propio para que crezcas más económicamente. No le tengas miedo a los cambios en tu vida amorosa. Te invitan a salir de viaje este fin de semana. Decides comenzar una dieta para estar más saludable. Te busca un amor de Aries o Sagitario para hablar de mucha pasión en tu vida. Ya no des consejos a tus amigos o seres queridos si no te los piden, porque después te lo toman a mal, así que mejor ten discreción. Te llega un dinero por lotería con los números 17, 22 y 43.

Virgo

Te salió la carta de El Sumo Sacerdote en el Tarot, lo que quiere decir que tendrás una etapa de espiritualidad en tu vida o que es momento de encontrarte a ti mismo y decidir qué hacer con tu futuro. Considera que tu signo es el más responsable del Zodíaco y que siempre verá por su familia, por eso te recomiendo que empieces ya ese negocio que tienes en mente para crecer más económicamente. Recuerdas a alguien que ya está con Dios, trata de mantenerlo siempre vivo en tu corazón. En el amor seguirás muy confundido por no saber decidir entre dos opciones; te recomiendo darle prioridad a tus sentimientos y quédate con quien mejor te trate. Saldrás de fiesta este sábado y te divertirás mucho. Recibes la noticia de que un amigo se casará y quiere que seas su padrino. Los domingos son familiares, así que trata de estar con tus padres y consentirlos.

Libra

Te salió la carta de El Carro y significa que tendrás la oportunidad de crecer más en el ámbito laboral. Te recomiendo solicitar una junta con tus superiores en el trabajo para pedirles un mejor puesto y sueldo; si no logras el ascenso en tu empresa, es hora de empezar a buscar otra que te dé más oportunidades. Trata de no ser tan soberbio, es mejor manejarte con humildad. La carta también te recomienda sacar un crédito personal para que puedas cambiar tu carro o comprar una propiedad. Te llega una invitación para salir de viaje en junio. En el amor seguirás con tu pareja actual y hablarás de formalizar. Cuidado con los amores del pasado para que no te incomoden o te metan en problemas. Tus números de la suerte son 35, 66 y 90. Tu color es el azul. Necesitas convivir más con tu familia, así que trata de hacer una reunión este domingo.

Escorpión

La carta de El Mago en el Tarot comunica la buena suerte y a tu signo le augura prosperidad respecto a lo místico y la fuerza espiritual. Es buen momento para empezar ese cambio radical en todo lo que te rodea, particularmente en cuestiones de amistades y amores que te hacen daño. Empezarás un negocio o tendrás un cambio de puesto que te dará prosperidad. El Mago es la carta de la elevación del ser humano a su máximo nivel, por eso debes aprovechar cualquier asunto que tengas pendiente y conseguirás el éxito. Recuerda que esta carta es la numero uno y así debes ser tú en todo lo que te propongas. Hay un amor que no se olvida de ti, trata de cerrar ese círculo y avanza en tu vida. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 09, 34 y 55. El amor de un Capricornio o Géminis llegará a tu vida para quedarse.

Sagitario

El As de Bastos se combina esta semana con tu signo y eso es señal de que atraviesas por tu momento de más fuerza y poder. Vienen triunfos en cuestiones laborales o de negocios. La carta te invita a controlar tu carácter porque a veces tú mismo te saboteas en cuestiones de relaciones públicas; ten en cuenta que todos necesitamos de todos, así que trata de ser más sociable. Haz el esfuerzo de pagar una deuda del pasado para que tu mente pueda funcionar mejor. En cuestiones sentimentales, la carta te dice que te fijes bien al elegir pareja y no lo hagas con prisa sólo por la idea de estar en una relación amorosa. Toma todo lo relacionado con el amor con mucha calma porque la pareja indicada llegará y será del signo de Leo o Piscis. Cuida más lo que comes y controla tu forma de beber. Tus números de la suerte son 10, 52 y 99.

Capricornio

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Fuerza, lo que implica que lo ideal para tu signo es combinar la bondad con tu forma de ser; recuerda que eres el más temperamental del Zodíaco y eso te vuelve cambiante, así que es momento de tener más control y empezar a dejar atrás los malos momentos. La carta te dice que eres el indicado para tomar un nuevo reto laboral. Si ya estás trabajando te recomiendo pedir un aumento de sueldo acorde con tu desempeño. También será una ocasión óptima para seguir con tus estudios universitarios, sólo cuídate de las traiciones de nuevos amores. Tu mayor compatibilidad será con Aries y Virgo. Tus números de la suerte son 07, 45 y 66. Vivirás un fin de semana lleno de fiestas y convivencia familiar, sólo cuídate de problemas como caídas o golpes, ten mucha precaución.

Acuario

Fuiste elegido para tener la carta del As de Oros. La suerte en este momento es tuya y debes arriesgarte a hacer cualquier inversión o nuevo proyecto laboral porque te irá muy bien. Cuidado con lo que platicas, evita contar todos tus planes para que no se te salen. Te irá muy bien en todo lo relacionado con la economía o ventas. Tendrás un fin de semana para recordar a personas que ya no están contigo o platicar de un viaje. Evita problemas de tránsito o legales, trata de ser más precavido. Festejas a un familiar muy querido. Te compras ropa o cambias de look y eso te hará sentir de lo mejor y con mucha energía positiva. Tus números de la suerte son 21, 30 y 77. En el amor seguirás tranquilo y muy ilusionado, recuerda que tu signo es el más cariñoso y siempre necesita de alguien que le haga compañía o le hable bonito.

Piscis

El Tarot te muestra la carta de El Emperador y es un aviso de que viene un cambio positivo en estos días. Tendrás la oportunidad de cerrar ciclos que ya no eran para ti en el amor o el trabajo, lo cual te permitirá renacer en todos los aspectos tu forma de pensar. Tendrás la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema del pasado. Si quieres hacer la compra de una casa o un carro, los astros estarán a tu favor, sólo ten cuidado con las envidias. Debes ser más prudente con lo que platicas porque no todos quieren lo mejor para ti. En el amor seguirás muy tranquilo con tu pareja actual, toma en cuenta que son momentos de formalizar. A los solteros les aviso que es el momento de dejarse enamorar. Tus números de la suerte son 09, 21 y 84, trata de cuidar tu mente y no llenarte de pensamientos negativos.