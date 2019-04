Descubre cómo coquetean los signos de tierra

Resulta que cada persona es diferente a la hora de manifestar que le gustas y como muchas otros aspectos de la vida, los astros también influyen en ese comportamiento. En este caso te mostramos cómo coquetean los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio.

Tauro (Abril 19 – Mayo 20)

Si visualizas a Tauro subiendo fotos seductoras y mensajes románticos a las redes sociales definitivamente le gusta alguien y para saber si eres tú una señal es que le esté dando like a todas tus publicaciones, asistiendo a tus eventos, o haciendo cualquier otro esfuerzo notable para participar en tu vida. Los Tauro son tan tranquilos que no hacen nada por ti por sencillo que sea si realmente no le gustas.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Virgo a veces quiere y a veces no, pero para saber si realmente le gustas pues te invitará a participar en sus actividades más arriesgadas y divertidas para pasarla bien contigo, entonces si siente algo por ti. Y es que Virgo solo comparte con quienes les interesa, pues valoran su privacidad y tiempo a solas, pero cuando se trata de amigos y amantes cercanos, realmente disfrutan poder comunicarse con ellos a lo largo del día.

Capricornio (Diciembre 21 – Enero 19)

Capricornio es un signo muy formal, si invierte su tiempo en conocerte, confía en mí, no lo están haciendo por gusto es porque siente algo. Eso sí, este signo necesita ayuda, así que si no te ha pedido una cita directamente, hazlo tú, así obtendrás una respuesta clara. Al típico Capricornio no le gustan las muestras públicas de atención, pero son muy afectuosos físicamente cuando les gusta alguien, así que ten en cuenta eso.

A estos 3 signos del zodiaco el sexo les da igual Tener intimidad con ellos podría ser muy monótono y aburrido.

Te recomendamos en video: