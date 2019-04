Así es como la temporada Tauro afectará a tu signo del zodiaco

ARIES

Tienes el poder de crear el mundo que deseas. Ahora es el momento de centrarte en lo que necesitas y lo que no, luego crea un plan único para que esto suceda. Esto podría significar una sacudida importante pero no debes esperar más.

TAURO

No solo te sientes confiada y segura en tu propia piel, sino que te sientes inspirada para expresarte de una manera única. Este podría ser el momento de cambiar el color de su cabello, cambiar su marca en línea o cambiar la forma en que deseas que el mundo te vea. ¿Quién quieres ser? Enfócate en eso y llénate de amor propio.

GÉMINIS

Es hora de que te ocupes de tu propio universo personal. Es posible que te sientas cansada y que necesites descansar, pero no cualquier tipo de descanso. Un reinicio espiritual. Concéntrate en lo que tu intuición le está diciendo que necesita. Escribe un flujo de conciencia en tu diario. Enciende tu vela favorita, escucha música y deja que tus pensamientos se desvíen hacia tus secretos. Ama tu propio mundo de sueños.

CÁNCER

Es hora de que compartas tus talentos con el mundo que te rodea. Conéctate con otras personas con ideas afines que realmente te atrapan. Pasa tiempo con aquellos que te hacen sentir apreciada y motivada. Puede que te sientas atraída por personajes extravagantes y están destinados a mostrarte una nueva faceta de ti misma. Ponte en contacto con tus viejos amigos y abre tu corazón a otros nuevos.

LEO

Es hora de que entres en el centro de atención y muestres de lo que eres capaz. Tal vez es hora de hacer un gran cambio en tu carrera. Tal vez es hora de ir a más audiciones o subir al escenario en una noche de micrófono abierto. El miedo al fracaso es inútil cuando tienes tanto talento para compartir. Ve tras tus sueños, e incluso si te equivocas, vuelve a intentarlo. Valdrá la pena

VIRGO

Es hora de que dejes atrás los detalles minúsculos y te concentres en el panorama general. No importa qué problemas existan, es importante que se dé cuenta de que hay mucha más belleza en su mundo de la que le da crédito. Que la espontaneidad y la apertura mental guíen el camino. Intenta algo nuevo. Salir de la ciudad. Es hora de un cambio de perspectiva. Todo puede verse mucho mejor desde un ángulo diferente.

LIBRA

Te sientes más en contacto con tu lado sensual, y si tienes un compañero o no, debes darte el gusto que has deseado. La intimidad compartida puede significar lo que quieras. En el lado de la sombra, podrías estar soportando una situación dolorosa que te está llevando hacia la transformación. Deja ir lo que ya no está hecho para ti para que algo bello y brillante pueda comenzar.

ESCORPIO

¿Qué significa realmente la asociación para ti? ¿Su pareja le está brindando el respeto, la lealtad y la estimulación que merece? Ya sea por negocios, amistad o amor, usted y su pareja deben resolver los términos. Hazlo o rompelo. Adopte asociaciones o relaciones no convencionales con personas que son diferentes de aquellas con las que normalmente se relaciona. Hay mucho que aprender.

SAGITARIO

Es hora de que te concentres en tu mente y cuerpo. ¿Hay hábitos poco saludables que te impiden estar en tu mejor momento? ¿No estás dedicando suficiente tiempo al cuidado personal? Este es un buen momento para profundizar en nuevos regímenes para mejorar su bienestar. Prueba algo único que funcione para ti. Recuerde que no importa cuán ocupado esté su horario, su salud siempre es lo primero.

CAPRICORNIO

Te sientes juguetón e infantil, así que sigue adelante. Deja de lado tus preocupaciones y tus dudas y exprésate creativamente de la forma que mereces. ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres crear? Tu talento merece tanto reconocimiento. Abraza libremente a tu artista interior y no tengas miedo de hacer un desastre. Pinta como nadie lo verá jamás. Escribe el poema más tonto del mundo.

ACUARIO

El hogar está llamando tu nombre. Envuélvalo todo en sus cobertores, acurrúquese con su gato y recuéstese con un buen libro. Llame a su mamá, salga con sus hermanos o haga planes con sus amigos en el armario. ¿Qué significa la familia para ti? ¿Cómo debe sentirse el hogar? No tiene que acatar la tradición. Su idea de hogar está en constante evolución, así que haga algo para que su hogar sea más adecuado para usted.

PISCIS

Estás lleno de inteligencia y lleno de cosas intelectuales que decir, así que expresa tus ideas con los demás. Obtenga su brillante plan en su reunión de trabajo. Discuta la política con alguien que pueda enseñarle algo, así como que le enseñen a cambio. Tienes ganas de comunicarte, así que no te contengas cuando tengas algo que decir. Tienes una voz y estás destinado a usarla.

