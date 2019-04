3 heroicos perros que están replantando los bosques que fueron devastados por el fuego

View this post on Instagram

Throw back Thursday 💙 #throwbackoftheday #throwbackthursday #polin #beach #scotland #scotlandadventures #maxandblue #maxthebordercollie #bluethebordercollie #bluemerlebordercollie #bluemerle #bordercollie #bordercolliesoftheday #bordercollielife #bordercolliesofinstagram #bordercollielovers #animalsofig #countrydogs #countryliving #countrylife #onholiday #welovethrowbacks #welovescotland #weloveadventures #photooftheday #happydevondogs #maxandbluesadventures