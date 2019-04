Los tres signos más emprendedores y confiables en los negocios

En el mundo empresarial son pocas las personas capaces de dar un paso en frente y lanzarse a la odisea de tener un negocio propio. Muchos son los que se conforman con recibir una “salario” mensual y depender de un jefe para el resto de sus vidas.

Pero hay signos que se caracterizan por ser emprendedores y arriesgar todo para llevar a cabo su sueño: tener un negocio propio. Estas personas son excelentes cómplices para planificar trabajos y buscar los mejores aliados para que su esfuerzo de el mejor de los resultados.

Te presentamos los signos más emprendedores y confiables para hacer negocios:

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Este signo es un líder por naturaleza. Le gusta no depender de los demás y no desaprovecha ninguna oportunidad para hacer negocios. Su capacidad de visión a futuro le permite tener un “buen ojo” y sexto sentido en los negocios prometedores. Es muy asertivo a la hora de reclutar a sus compañeros de trabajo y si no le siguen el ritmo los echará a un lado para darles oportunidad a otros.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Le encantan los retos y siempre está dispuesto a probar nuevas experiencias en los negocios. En los emprendimientos le gusta realizar un proyecto detallado, analizando cada uno de los pro y contras de la tarea que va a realizar. No le gusta estafar a nadie y siempre coloca de por medio “su palabra” y “honestidad” con aquellos que lo quieren acompañar en una aventura empresarial. Vivirá de cabeza en el trabajo para que todo salga bien y así darle satisfacciones a sus socios.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Su alto sentido del trabajo, honestidad y responsabilidad lo hace el mejor candidato para hacer negocios. Es un trabajador incansable y le fascina que lo carguen de trabajos para sacar a relucir todo su potencial. Siempre consulta con varias personas cada uno de los pasos que da y siempre tiene en mente llegar de primero a la meta. La confianza es su primer mandamiento y si alguien le falla lo tendrá como enemigo toda la vida.

