Blanquita Nieves se lució con sensual baile a pocas semanas de dar a luz a su primera "enanita"

View this post on Instagram

Quiero compartir mi gran felicidad con ustedes! Junto a mi amor @lifetrainer estamos viviendo la máxima bendición que una pareja pueda tener. Ya son 24 semanas desde que mi mundo interno comenzó a transformarse para recibir a nuestra hija que viene a llenar nuestras vidas de amor y alegría. Es realmente una sensación indescriptible sentir como una nueva vida se está formando dentro de mi. Lejos es la experiencia más maravillosa que he vivido como mujer❤️ #bebéabordo #embarazo #amor #bendicion #feliz #24semanas #mamafeliz #embarazosaludable