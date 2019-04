A estos signos solo les interesan las relaciones casuales

Cada signo del zodiaco es diferente, unos aman el compromiso mientras otros prefieren la libertad y los encuentros casuales. Es importante que al momento de involucrarte en el plano sentimental estés consciente de que la persona deberá estar en la misma página que tú para que las cosas funcionen.

Estos son los signos a los que solo le interesan las relaciones casuales:

Aries

Este signo no ve más allá de una amistad con citas casuales. Esto no significa que no puede estar en una relación, pero tampoco son de los que irán de una pareja a otra con frecuencia.

Géminis

Para este signo estar en una relación es un trabajo duro pues ama su soltería y le gusta divertirse. Debe estar muy enamorado para establecerse con alguien, mientras eso no pase, mejor unas salidas y luego cada quien para su casa.

Sagitario

Sagitario ama su libertad y autonomía, por lo que para ellos nada mejor que las compañías casuales que no le demanden tanto tiempo y entrega. Eso si, cuando encuentra la pareja perfecta puede convertirse en la mejor pareja de la persona correcta.

Acuario

A Acuario le gusta divertirse y por eso no se lanza a relaciones nuevas todo el tiempo, sino que espera hasta estar con alguien que valga la pena.

