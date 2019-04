Conoce cómo se comporta cada signo cuando su expareja vuelve

Cuando terminas una relación con alguien siempre existe la probabilidad de que vuelvas con esa persona, por distintas razones. Algunas veces, esa persona retorna a tu vida cuando ya la haz olvidado y eso puede complicarte la vida.

Aunque tiene algo de verdad, la mejor reacción a la aparición de una ex pareja se toma de acuerdo a tu signo, ya que su forma de ser se basará en tu personalidad, te conoce, y debes reaccionar a ese comportamiento.

En palabras más simples, cada signo tiene una mejor manera de lidiar con la aparición de un viejo amor y es lo que te mostraremos: Cómo debe comportarse cada signo cuando un ex vuelve a su vida:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Debes estar claro que el amor no necesariamente entra en la ecuación. Lo mejor que puedes hacer es ignorarlo, dile que cerraste la puerta cuando se fue.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Lo mejor que puedes hacer con tu ex es explicarle de una vez que ese lugar ya no está disponible, aunque estés solo, ya no le pertenece y no volverá a ser igual nunca.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Es un signo muy travieso y es posible que solo por divertirse se haya mantenido cerca de la vida de su ex, sin buscarle de manera directa. Si desear volver con tu ex pareja todo queda en tus manos. No ya no te atrae lo mejor será hora de alejarte de su vida, para siempre.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

El único consejo válido para Cáncer es que cierres todas las puertas, no le contestes llamada e imagina que esa persona jamás existió. Si dejas una puerta abierta y estás con otra persona esto te complicará la vida.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Si estás con alguien y esa ex pareja es alguien con quién viviste muchas cosas intensas, quizás convenga cerrar la puerta y evitar incluso el contacto.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Es uno de los pocos signos que puede mantener el temple y recibir a un ex. Virgo y tu madurez hará que tu ex te encuentre aún más atractivo(a), lo sabes, en algún momento tendrás que aclararle que todo acabó y lo disfrutarás.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Lo mejor es alejarte y evitar contacto, aunque aún parezca sospechoso eso, será peor si se te ocurre saludar.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Es uno de los signos más ágiles para estas situaciones, Escorpio sabrá aprovechar y usar la situación como le convenga, si está soltero, Escorpio puede abrirle la puerta a su ex para hacer ver que está interesado y luego de unos días terminar todo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Este signo coexiste y comparte no con una sino con varias ex, desde luego que cualquier ex que sienta algo podría dar lugar a algún momento complejo, pero Sagitario poco se complica.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Ni en juego quieren o verán aparecer un ex en su vida y mucho menos si ya están con otra persona. Capricornio es serio, severo y hasta peleará con su familia si notan que mantienen muy corto el hilo con algún ex.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

No son raras para este signo las recaídas con un ex justamente. Se confía en que ya pueden salir como amigos a tomar un trago y cuando percatan han llegado a mucho más.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Es el signo más delicado del zodiaco en este tema por una razón muy clara. Cuando tu ex aparece lo hace con el 100% del convencimiento de que no la has sacado de tu corazón y sabes que es la verdad. Lo mejor que puedes hacer es ocupar tu mente con otras personas, tienes que alejarte hasta que el recuerdo se seque.

