Esto es lo que te provoca ataques de ansiedad según tu signo del zodiaco

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Crees que nada puede funcionar sin ti correctamente. Siempre quieres estar presente, incluso cuando no te sientas cómoda. A menudo te sientes abrumada y estresada por las tareas que te cuesta realizar pero que no dejas. Date un descanso, la vida seguirá avanzando sin ti. No tienes que ser siempre una superheroína.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Tienes miedo de arruinar las cosas. Te estresas por no cumplir con los plazos o no poder asistir a una reunión a tiempo. Tienes miedo de molestar a la gente y te enfermas por estar enfadada contigo o por no pensar que eres lo suficientemente bueno. Las cosas funcionarán, solo confía. Con frecuencia, los problemas son mucho peores de lo que realmente están en tu cabeza.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Dejas que las cosas pequeñas te afecten y te causan mucho estrés. Necesitas hacer actividades calmantes para evitar gritarle a la persona que se detuvo frente a ti en el camino o de pensar que alguien es estúpido por pronunciar mal una palabra.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Tu ansiedad se dispara cuando no te sientes segura de tu entorno. Caminar sola por la noche hace que tu corazón se sienta como si fuese a estallar. Pero tampoco puedes aceptar las críticas o las personas que te miran fijamente, todo te pone extremadamente ansiosa. No reprimas tus emociones, respira y di lo que piensas. Necesitas tranquilidad para sentirte un poco mejor.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Cada vez que no tienes el control de una situación que te llena de ansiedad. Necesitas saber que las cosas funcionarán incluso si no estás constantemente al volante controlando cada decisión en la que estás involucrado. A veces, solo necesitas dejar de preocuparte y seguir el plan de otra persona.

Virgo(23 de agosto al 22 de septiembre)

Piensas demasiado las cosas. Eres tu peor pesadilla cuando se trata de causar ansiedad. Piensas demasiado en la mayoría de las decisiones y te asustas, pero una vez que comienzas a hacerlo, estás bien. Debe confiar más en que las cosas estarán bien, escríbelas y no siempre asumas lo peor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Te gustan las cosas justas, cualquier cosa que consideres injusta te estresa completamente. Tiendes a pensar demasiado en los pros y los contras de las situaciones en lugar de actuar en el momento. Necesitas respirar y simplemente dejar de darle vueltas a los diferentes escenarios en tu mente.

Escorpión (23 de octubre al 22 de noviembre)

No tener suficiente privacidad o tranquilidad te pone ansiosa. Necesitas tu espacio y lo odias cuando la gente no respeta eso, te hace sentir tenso y nervioso. Solo quieres que todos respeten tus límites.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las reglas sociales te estresan al por mayor. Odias que te digan cómo comportarte, vestirte o actuar. No te gustan los plazos ni estar sentada en el tráfico. Puedes volverte extremadamente inquieta y te causa mucha ansiedad.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Tú eres la raíz de tu ansiedad. Pones demasiada presión sobre ti misma y estableces fechas límite estrictas para todo lo que tienes que hacer. Te sientes frustrada si no cumples con algo. Deja de pensar en los "qué pasaría si" y vive en el ahora.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Si las cosas no son como tú, te invade la ansiedad. Tratas de aclarar las cosas y te estresas con el tiempo, fácilmente. Intenta hacer demasiado de una vez, necesita disminuir la velocidad y relajarse. A veces las cosas no van a tu manera, pero eso no significa que esté mal o que no vaya a funcionar.

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sentirte expuesta y vulnerable te provoca mucha angustia. Odias hablar en público y te estresa, como las grandes multitudes y demasiada gente en tu área. Puedes enfermarte por la invasión del espacio personal, pero todo estará bien. Sólo respira.

Te recomendamos en video