Los radicales cambios emocionales que sufrirá Tauro por la unión del Sol y Urano

Desde el 21 de abril y hasta el 21 de mayo regirá el signo Tauro, uno de los más fuertes y complejos del zodiaco. Las personas de este signo sufrirán transformaciones emocionales por la unión del Sol con Urano (cambios radicales) por primera vez en Tauro.

“Esto se trata de cambios en los que considerábamos seguro, escrito en piedra”, explica al respecto la astróloga Mía Pineda en su Instagram @mia_astral.

Es un momento de atreverte a hacer lo que siempre has temido, para salir de la zona de confort uy enriquecer tu vida con experiencias que nunca imaginaste.

“Justamente, estos cambios se tratan de que hagas lo que te es incómodo, así que empieza a evaluar qué es lo que te cuesta, lo que sabes que te hace falta para crear nuevas experiencias que no has vivido hasta ahora”, agregó la especialista.

“Esto no se trata tanto de un querer como de una necesidad que no se si has hecho consciente aún, y si no lo has hecho, pues no tomará mucho tiempo”

Futuras experiencias insospechadas te harán conocerte mejor: “Por un proyecto o una relación que empieza te verás -deliciosamente- [email protected] a conocerte mejor, a conocer facetas de ti que estaban reprimidas y adormecidas. El “yeyo” en esto es que pone en jaque varias cosas que antes te daban seguridad. ¿Te atreves?”.

Cambios en Tauro

Estás empezando un camino de autodescubrimiento a través de la experiencia.

Este nuevo año de vida te verás yendo a lugares que no habías ido real y emocionalmente hablando, explica Mía.

Esta semana se darán conversaciones, empezarán planteamientos y negociaciones que te darán una buena pista de los cambios.

