La historia de matoneo que vive la mujer que en una entrevista dijo "vístima" (en vez de "víctima")

Elizabeth Ogaz es la mujer que está viviendo una pesadilla luego de cometer un error en una entrevista.

Ella vende flores en las calles de La Calera (Chile) y dice que ya no quiere salir de su casa.

Tras ver el video, un usuario de YouTube tomó esa parte de la entrevista y la convirtió en un reguetón.

La situación desató varias risas y burlas en redes sociales.

Luego, la mujer apareció en un medio donde manifestó que las personas le estaban haciendo matoneo.

Además dijo que ya sabía que le habían sacado un reguetón para supuestamente burlarse de ella.

Luego de las parodias y los memes, ella denunció que estaba sufriendo.

“Esto para mí no es ninguna gracia.

Aseguró en una entrevista con el diario El Observador.

“Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle…

En seguida, contó que tuvo que pedirle ayuda a la policía para volver a su casa, y uno de los oficiales pronunció “vístima” en frente de ella:

“Estaba comprando y no pude seguir caminando; los carabineros tuvieron que venir a dejarme y, cuando me bajé, una vecina preguntó qué me pasaba y hasta el carabinero le dijo: ‘¡No, si se está haciendo la vístima!’”.