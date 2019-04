Estos 3 signos conocerán al amor de su vida antes que termine abril

Los últimos días de abril se movilizan con fuerza en el plano amoroso para 3 signos del zodiaco. De acuerdo al horóscopo, los nativos de Tauro, Géminis y Sagitario tendrán de frente a la persona con la que compartirán el resto de sus vidas. Sin embargo, sus actuaciones y decisiones definirán la conclusión.

Tauro

El amor de tu vida no se halla en casa, debes salir y visitar a tus amistades. Durante el final de abril asistirás a una reunión con viejos amigos donde conocerás inesperadamente a alguien que te agrada. Maneja el momento con prudencia y no te apresures, pues lo que es para ti, Tauro, nada puede quitártelo. Si te sientes en condiciones de avanzar, adelante.

Géminis

Una persona especial que siempre has tenido cerca, finalmente declara sus sentimientos hacia ti. Al principio no sabrás qué hacer, pero la misma confianza que existe entre ambos servirá para que todo fluya con normalidad. No dejes que los nervios te ataquen y analiza las bondades de sostener esta nueva relación Las sorpresas de abril no se terminan.

Sagitario

Cuando más sentías resignación por no encontrar una pareja estable, alguien llega a tu vida para voltear tu mundo. Ve con calma y valora tus sentimientos, porque esta persona, que es joven, no cuenta con una notable experiencia. Sin embargo, ambos pueden aprender uno del otro. Felicidades, Sagitario, has hallado a quien tanto buscabas.

