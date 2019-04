5 razones por las que hacer tus compras en línea es la mejor opción

Internet se ha convertido en un gran aliado para todo el mundo, nos mantiene siempre actualizados sobre lo que está sucediendo, nos ayuda a entender sobre temas desconocidos, nos entretiene, etc; Sin embargo, hay un nicho en la web que es muy útil pero no usamos tanto y se trata de las compras en línea.

Según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), se estima que cuestiones como la entrega a domicilio y el ahorro del tiempo son las razones más frecuentes por las que los compradores deciden hacer shopping online, sin embargo podemos tener en cuenta algunos otros motivos positivos, como:

Grandes ofertas

Las grandes cadenas de venta en línea realizan promociones exclusivas para clientes que acceden por Internet o por medio de las apps de smartphone, eso se debe a que los costos de retail disminuyen, lo que les permite dar precios más accesibles

Entrega gratuita

En ocasiones lo que nos detiene a realizar compras en línea es el alto costo en el envío de los productos, sin embargo, las tiendas ahora apuestan por envíos gratuitos, así que ahora desde cierto monto de compra, ya se puede acceder al envío gratis.

Garantía de satisfacción

Las tiendas en línea se han dado cuenta de que al usuario le da miedo comprar en Internet porque temen que el producto no llegue, o se encuentre en mal estado, no sea el que pidieron, etc; Sin embargo, en los últimos años, comenzaron a ofrecer garantías de devoluciones y reembolsos, por lo que no será un problema si el artículo no te satisface.

Ventas especiales

Los gigantes del e-commerce saben perfecto que deben consentir a sus consumidores, por lo que varias veces al año realizan ventas especiales con grandes descuentos, promociones, envíos gratuitos a partir de una cantidad menor a la habitual, etc;

Las opiniones cuentan

Ahora todas las tiendas que venden por Internet, tienen apartados donde los compradores pueden dejar sus opiniones acerca del producto que adquirieron, por lo que aquellos que lo van a comprar, podrán leer primero qué tal le fue a los demás antes de darle click al botón 'comprar', garantizando así que la compra sea exitosa.

