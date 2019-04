Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Aries

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Rey de Bastos

Lo que hagas en estos días, en el campo de tu actividad laboral, tengas o no un cargo de jefatura, deberá inspirar confianza en los demás debido al conocimiento que tengas de lo que se trate. Si éste no fuera suficiente, esmérate por salir airosa de cada situación, sin incomodarte ni demostrarlo. Pero, afánate en aprender.

Tauro

Tres de Bastos

No temas a los cambios. En cualquier momento o situación se pueden presentar. Muchos de ellos son inevitables, por lo tanto, nada se puede hacer. La situación actual depende de ti. Es como una invitación de la vida a ir más allá. Tómala o déjala.

Géminis

Seis de Oros

Lo que para algunos es el exceso, para otros es la carencia, dicho esto en un amplio orden de cosas, pero también en los bienes materiales o el dinero que, siendo importante, no es lo único. Una palabra dicha en el momento oportuno y con un fin de ayuda puede hacer más que lo tangible. Dando se recibe.

Cáncer

Cinco de Copas

La tristeza siempre nos parece una mala compañía, pero no podemos ignorarla porque escapa a nuestra voluntad. Sin embargo, como no es eterna, nos permite vivenciar la otra cara que es la felicidad y que siempre está dispuesta a ser una dulce protagonista de nuestra vida.

Leo

Seis de Espadas

Semana plácida y complaciente con aquellas cosas que te hacen sentir satisfecha con tu vida y con lo que haces o has hecho. Aprovecha lo mejor que puedas tu tiempo, disfruta el presente, sin olvidar que debes proyectarte al futuro, especialmente en un momento así.

Virgo

Rey de Oros

Aprovecha estos días, que se mostrarán apropiados, para mejorar tus finanzas. Tal vez las ideas que tengas para hacerlo sean suficientes y puedas conseguir lo que necesitas. Olvídate de los detalles que, a veces, te entrampan, dificultan tu paso y no siempre son tan determinantes.

Libra

Caballero de Copas

El amor de pareja va y viene. En un momento dado se tiene o no se tiene. Cuando se tiene experimenta cambios, como la temperatura, se enfría, se calienta. Cuando no se tiene solo pensamos en volver a tenerlo. Pero, en nuestra mente sólo está lo sublime, no lo demás. Es así la naturaleza humana y siempre lo será.

Escorpio

El Mundo

Estás terminando una etapa de tu vida e iniciando una nueva. Esto no necesariamente es perceptible pero, sutilmente, no debiera pasar inadvertido. Es sin duda, crecimiento personal y, como tal, una gran oportunidad para hacer, en todo orden de cosas, lo que antes fue, tal vez, solo un deseo.

Sagitario

Diez de Bastos

Una manera apropiada de enfrentar el día a día de nuestra existencia es ir, en la medida de lo posible, resolviendo los problemas en cuanto aparecen. No es fácil, pero si se adquiere como método resulta menos problemático. Mirar para el lado, cuando surge el conflicto, sólo hace que lo complejo sea aún más complejo.

Capricornio

Ocho de Bastos

Es frecuente encontrarnos en situaciones en que las “cosas por hacer” sobrepasan nuestro tiempo y capacidad para resolverlas. La mejor “táctica” a emplear es establecer una rigurosa jerarquía de temas y abocarnos a lo principal y dejar pendiente aquello que pueda esperar.

Acuario

Siete de Oros

En estos días lo más sensato será que privilegies tu tranquilidad, en la medida de lo posible. Ya has hecho lo que correspondía, es el momento de esperar la “mano de vuelta” y para eso sólo se necesita un poquito de paciencia y fe por haber logrado lo mejor que se pudo.

Piscis

Nueve de Espadas

El viejo refrán señala: “no hay que llorar sobre la leche derramada”. Nada sacamos con arrepentirnos con lo que pudo haber sido y no fue, sin haber hecho lo que estaba a nuestro alcance. Siempre es tarde para los arrepentimientos y nunca lo es para enmendar conductas.

