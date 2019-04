La guía más fácil de romper con cada signo sin hacer dramas

Es difícil, complejo y complicado romper con alguien. A veces las personas optan por alargar una relación que realmente está muerta, solo porque les da pena, no saben cómo tocar el tema o simplemente son malos para terminar una relación.

Te brindamos una guía rápida de cómo romper una relación con cada signo y así evitar una agonía innecesaria:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La mejor manera de hacer que un signo Aries se aleje de ti es convertirse en todo lo que él no puede soportar: perezoso, molesto, confundido y arrogante.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Todo lo que necesitas hacer es perturbar un poco la vida de Tauro. Comience a acosarlo con llamadas. Puede tomar un tiempo, pero Tauro definitivamente se volverá loco y te dejará.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

La manera ideal para que Géminis te deje es dejar de comunicarse con esa persona.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Si quieres que se aleje de ti habla mal de su familia y sus amigos, para este signo lo más importante son sus allegados y no soportan que se metan con ellos. Si lo haces no se te acercará jamás.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo no puede soportarlo si no lo tratas como el mejor amor de tu vida. Se sentirá herido si siente que su mundo no gira alrededor de él.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Si estás saliendo con un Virgo, nunca querrás romper. Este signo no entra en las relaciones, especialmente las sexuales, a menos que vea algo a largo plazo.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

La mejor manera de hacer que Libra te deje es relajarte y no hacer nada. Cuanto menos interés muestres, será más fácil que te dejen.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Expresa tu amor y que deseas casarte ya. Incluso si Escorpio siente lo mismo, estará tan asustado por esa franqueza que huirá lo más posible.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Compite con esa persona en la cama. Cuando trate de ser acrobático contigo, solo acuéstate, como muerto. Tan pronto como vuelvas a vestirte, Sagitario estará en la puerta.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este es un signo político obsesionado con el estatus y la reputación. Una o dos situaciones desagradables contigo serán suficientes para que se dé cuenta de que no serás su primera dama.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Le desagradan las imposiciones y que le den órdenes. Ellos interpretarán ese movimiento como un intento de controlarlos todo el día y se alejará de ti.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Este signo es un soñador eterno que no puede soportar las cosas que los adultos tienen que hacer. Preséntate con facturas y pide ayuda. No solo no intentará abrir los sobres, sino que no te dirá que se mudó a otro país porque no pudo contactarte.

Así es la capacidad de manipulación que posees según tu signo Cuídate de ellos.

Te recomendamos en video