Perdió 20 kilos tomando cerveza durante 46 días y ahora todos quieren hacer esta ‘dieta’

Solo tomó cerveza durante 46 días y perdió 20 kilos. Es la historia de Dell Hall, de 43 años y oriundo de Ohio en los Estados Unidos, que ha sorprendido a todos los que lo conocen.

Hall afirmó que renunció a toda la comida excepto a la cerveza, inspirado en los monjes bávaros.

“Como estudiante de cerveza siempre había escuchado la historia de los monjes bávaros que abandonaron los alimentos sólidos y vivían de la cerveza”, dijo Hall, quien no se identifica como religioso, reseñó Yahoo News.

“Quería comprobar esa idea mediante la recreación en tiempos modernos”, agregó. Por eso bebió de dos a cinco cervezas al día, durante 46 días.

Y claro, tuvo el acceso a la bebida más fácil ya que es director de ventas de la empresa cervecera Fifty West Brewing de Cincinnati, por lo que tuvo la oportunidad de probar diferentes tipos de bebida.

“No me he dado cuenta de que mi estado de saciedad ha cambiado con la cerveza que tomo, pero también estoy consciente de que tengo suficientes calorías por cerveza”, refirió.

¿Dieta de la cerveza?



Hall manifestó a la revista Food and Wine que no pretende convertirse en un ‘embajador’ de la ‘dieta de la cerveza’ ya que este régimen no es precisamente saludable.

“Este es un experimento. Debes ser consciente de ti mismo y ser consciente de cómo te sientes. Definitivamente no es la dieta más saludable pero tampoco es la dieta estadounidense estándar”, agregó director de ventas.

