Estos son los signos más exagerados y maniáticos al enamorar

Todos tienen una manera particular y única de enamorar a aquella persona que le mueve el piso y cada una de las neuronas de su cabeza.

Te presentamos los signos que más exageran al momento de enamorar en el zodiaco. Para algunos es divertido, para otros que lo han pasado es molesto como exageran, pero siempre es interesante conocer estos astros y sus tácticas, ofrecimientos y actuaciones para enamorar al sexo opuesto.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Los amigos de Cáncer no se miden al momento en que quieren lograr un “sí”, pero esto solo ocurre cuando la otra persona los vuelve realmente locos. Si el deseo es intenso llegan a ofrecer la luna y todo el sistema solar, incluso, hasta recorrer todo el mundo descalzo para estar a tu lado. En todo caso, aunque Cáncer exagera al momento de estar enamorado, lo cierto es que si de verdad están interesados realmente buscarán un romance a largo plazo, estable.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

En el caso de Virgo, su exageración no está tan ligada a ofrecer cosas maravillosas sino a hacer sentir especial a la otra persona con frases como: “Es primera vez que me siento así al besar a alguien”; “primera vez que deseo tanto estar con una persona al pasar un día sin verte”, y así, serán muchas primeras veces, creerlo o no dependerá de su pareja. Para conquistarte es capaz de alquilar un globo para sorprenderte.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Desde contarte cómo piensan comprarse un apartamento en unos años y mudarse juntos hasta presentarte a toda su familia en su segunda cita. Es tan exagerado que de inmediato te hará sentir en una relación formal. Igualmente, exagera con cosas delicadas y simples, incluso puede regalarte 500 rosas o un peluche gigante. Pueden incluso ofrecerte un tour a su lado conociendo el país.

