Inhumano: Mujer golpea brutalmente a una abuela y hasta patea a su perro, el video se viraliza

Una lamentable episodio se vivió en Tlatelolco, ciudad de México. Una joven reaccionó con agresiones y golpes ante una señora de la tercera edad, luego que su perro le ladrara. Todo ocurrió en una esquina pública.

De acuerdo al video, que se viralizó en redes sociales, uno de los caninos de la abuela le ladró a la mujer, quien en seguida comenzó a tener un cruce de palabras. Luego de patear al pequeño perro, se acercó hasta la señora y comenzó a golpearla.

https://www.facebook.com/watch/?v=307807676553095

Al parecer, la madre de la joven, quien sería la vestida de rojo, intentó detener la agresión, pero le resultó imposible. La joven no cesó en sus brutales agresiones y la abuela, que trató de defenderse, terminó con el tabique lastimado.

Los comentarios no se hicieron esperar y una cuenta llamada "Mundo Patitas", dedicada al cuidado de los animales, ha iniciado un proceso legal. Y es que no solo se trata del maltrato a las mascotas sino a una persona mayor. Ni siquiera el autor de la grabación se salvó de las críticas. "Los que graban no ayudan, también son cobardes", dijo un usuario.

"Estas nuevas generaciones ya no tienen respeto por nada, no lo digo por todos", fue otra de las reacciones. "Mundo Patitas puede apoyar a la señora con una demanda", se leyó en otra interacción.

