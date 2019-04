Qué temen los signos cuando están en una relación seria

Si quieres conocer cuáles son los temores más comunes de cada elemento, acá te los presentamos para que puedas descifrar cómo hacer sentir más cómodo a tu media naranja en una relación:

Los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Estos tres signos temen que no podrán complacerte sexualmente y emocionalmente. Si bien las mujeres son las más preocupadas durante la primera relación íntima con el nuevo novio por cualquier presencia de celulitis o inseguridad, los temores masculinos son un poco más profundos, aunque intentarán demostrar que nada puede asustarlos. Los hombres de este elemento realmente sienten un poco de nervios cuando se trata de relaciones con una mujer por primera vez.

Los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Estos astros temen que la relación no dure. Se piensa que solo las mujeres se preocupan por eso, pero en el mundo moderno, eso no siempre es cierto. La libertad de decisiones permite que cualquier hombre o mujer decida tener un encuentro casual a sabiendas de que no habrá compromiso.

Estos signos realmente se compenetran con una persona y cuando están por llegar a algo físico, es porque sienten que se está formando una relación, no se niega que en algún momento también decidan un encuentro casual consensuado pero cuando no es así, el temor de que todo sea fugaz estará en ellos durante el primer encuentro.

Los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Ellos tienen miedo al rechazo. Esto no necesariamente implica una falla de autoestima y solamente lo verás en el primer encuentro. Estos signos se desesperan por comunicarse mucho y esto denota justo ese temor, de que al momento de llegar a la intimidad sean rechazados. Si lo notas, puedes calmarlo directamente diciéndole que sí estás 100% segura y llegarán hasta el final. Ayuda.

Los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Temen que su pareja se vuelva una psicópata/obsesiva. Las mujeres a veces pueden ir por la borda en las relaciones y de una manera que asusta a los hombres. Algunos hombres tienen tanto miedo de las mujeres no comprendan sus sentimientos. Es el caso de estos 3 signos que aman tanto su paz mental que le huirán de inmediato a todo lo que parezca una pareja que luego de tener intimidad se vuelva su sombra o paranoica.

Cuidado con estos cuatro signos que son los más vanidosos Nos cuesta considerar la vanidad como algo demasiado grave o, comparable quizá, a algo tan feo o tóxico como lo es la envidia o la ira.

Te recomendamos en video: