VIDEO: Una mujer ataca a una abuelita en Ciudad de México y queda grabado

Unas indignantes imágenes circularon por redes sociales. Los internautas expresaron toda su molestia luego de que saliera a la luz un video en el que se puede ver a una mujer que agrede a una abuelita, mientras se encontraba en un parque con su perro.

El hecho se registró en la unidad Tlatelolco. En el video puede verse que la primera agresión contra la persona de tercera edad es una patada, luego la señora de tercera edad habla y la señala, a lo que la mujer respondió con mayor agresión.

Se observa cómo la mujer más joven se acerca y hala por el cabello a la mujer mayor. Otras mujeres tratan de controlar la situación, sin embargo, el conflicto continuaba, mientras el hombre que grababa el video expresaba su indignación.

Así agredió la mujer a la abuelita:

Las reacciones por el clip no tardaron en llegar, mientras la mayoría rechazó la forma en como actuó la mujer joven, otros aseguraron que no se sabía qué había provocado la discusión. Sin embargo, las respuestas indicaban que no había ningún tipo de justificación para actuar de ese modo.

“La anciana debería demandarla”, “No se sabe que pasó realmente”, “No hay justificación para que actúe así contra alguien mayor”, fueron algunos de los comentarios.

Te mostramos en video: