La trágica muerte de joven de 20 años que intentaba tomarse una selfie y cayó a un acantilado

Todas amamos tomarnos una selfie, pero muchas veces no medimos la magnitud del peligro que corremos con tal de tomarnos una.

Esto fue lo que le pasó a Andrea Norton, una joven de 20 años que perdió la vida tras caer a un acantilado mientras intentaba tomarse una selfie.

Según reportan las autoridades, la joven perdió el equilibrio mientras intentaba tomarse la foto y cayó.

De inmediato, una ambulancia llegó al lugar para rescatar el cuerpo de la joven, pero ella ya había muerto por el impacto de la caída.

El equipo de voleibol de la universidad, en el que jugaba la joven publicó un mensaje a través de las redes, expresando su profundo dolor por la pérdida de su compañera.

“Nos entristece el inesperado fallecimiento de nuestra querida compañera Andrea Norton #22 en la cancha, #1 en nuestros corazones”, fue el emotivo mensaje.

We are saddened by the unexpected passing of our beloved teammate Andrea Norton. #22 on the court, #1 in our hearts. Thank you for the prayers, calls, texts and emails. As Dre would say: Greater is he that is in you than he that is in the world. 1 John 4:4 #BattleOn pic.twitter.com/PRRJa11Wfs

