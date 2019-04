La sorpresa de amor que 5 signos del zodiaco reciben este fin de semana

Los escenarios amorosos se viven con fuerza este fin de semana. Entre citas románticas, episodios íntimos y futuros compromisos, los astros se movilizan para extender un sorpresivo mensaje para 5 signos del zodiaco. Descubre qué depara el horóscopo:

Virgo

Estás en una etapa crucial de tu vida, donde suenan las campanas nupciales. Este fin de semana, pese a tus evidentes ocupaciones, tu pareja te regala un fin de semana repleto de mucha intimidad. Pero no se trata de momentos sexuales, sino llenos de cotidianidad. Aprovéchalos al máximo porque prácticamente se convierten en los votos de ambos. El brindis se anticipa.

Tauro

Tu soltería definitivamente se termina este fin de semana. El sábado por la noche estarás en medio de una reunión entre amigos donde encuentras la ocasión precisa para declararse tu amor a esa persona que te encanta. No apresures los pasos, pero tampoco te intimides. Es tu momento, Tauro, y los astros afirman que debes vivirlo sin límites.

Acuario

Si tu relación de pareja o matrimonio se encontraba algo apagado, estos últimos días de la semana serán vitales para reanimarlo. Mantén tu mente abierta y escucha propuestas, pues la comunicación será clave para los resultados. Y no respondas por responder, tus deseos también son válidos. Si todo termina en la cama, ¡bingo!

Libra

El sábado en horas de la tarde asistes a un evento gracias a la invitación de una buena amiga. En este escenario, donde habrá una gran cantidad de gente, conocerás a alguien que despierta tus emociones. No permitas que el momento acabe sin haber al menos un intercambio de números pera mantener el contacto. ¡Lo que viene para ti, Libra, es maravilloso!

Leo

¿Bebé a bordo? No, no es un embarazo sorpresa. Sin embargo, este fin de semana tu pareja te participa el deseo de tener un hijo. Pese a que no estaba en los planes que idearon, la propuesta no te resulta descabellada y te saca una enorme sonrisa. Antes de tomar cualquier decisión, la comunicación será importante. Una vez más… ¿Bebé a bordo?

