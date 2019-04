Estos son los 5 signos más chismosos del zodiaco

Quizás tu signo sea uno de los más chismosos del zodiaco. A todos nos gusta un poco de chisme, pero puede ser más fácil detectar a los fisgones mirando a la astrología.

Estos son los signos del zodiaco clasificados como los más chismosos y en los que no puedes confiar para contarles un secreto:

Sagitario

Sagitario es el signo con mayor probabilidad de esconderse en secreto en tu muro de Facebook, conocer tu último tweet y saber que lo que está sucediendo en tu vida antes de que te des cuenta.

Si hay drama, noticias, o algo en el medio, puedes apostar que a menudo son los primeros en la fila en saberlo.

Sagitario tiene una necesidad natural de recopilar todos los detalles jugosos que puedan sobre, nuevos conocimientos, nuevos lugares, nuevas aventuras posibles, nuevos compañeros de trabajo sexy y, sobre todo, su negocio.

Géminis

El orador, el escritor, el orador, el que definitivamente no se preocupará por su propia cera de abejas es Géminis. Por supuesto, serían uno de los mejores contendientes que intentan meter la nariz donde no pertenece.

Son rápidos para aprender sobre cualquier información nueva que escuchen. La información que es interesante ¡Pero eso no es lo peor! Los Géminis tienen la capacidad de recordar conversaciones y eventos exactamente como sucedieron, incluso si sucedió hace un mes.

Escorpio

Escorpio lo sabe todo sobre tratar de mantener sus vidas privadas en secreto, pero son francamente persistentes cuando se trata de conocer los secretos de los demás.

Se trata de probar si eres digno de confiar verdaderamente y de responder todas las preguntas en su lista de control mental. ¿Sería esta persona realmente un buen amigo? ¿Son realmente dignos de la fuerte devoción de Escorpión, o incluso están listos para ello?

Piscis

A Piscis le encanta escuchar las noticias interesantes durante las reuniones con los compañeros en la oficina, pero no te preocupes, definitivamente no usarán lo que aprendieron en tu contra.

Si tienes a Piscis como un ser querido, usarán cualquier información que tengan para hacer de tu día una sorpresa bien pensada y entrañable. En general, si la primicia no es digna o no sirve para nada, tienden a olvidarse de ella o elegir que no le importe.

Virgo

Los nacidos en este signo son capaces de sacar cualquier secreto de una persona, sin importar qué tan grave sea. Ni te darás cuenta hasta que relates todo con detalle. Un virgo es un chismoso nato y no se detiene ante nada.

Disfrutan manteniendo fichas mentales organizadas sobre lo que has estado haciendo. Si no tienes cuidado, pueden tratar de coordinar tu vida por ti. Los Virgo pueden exagerar un poco con su intromisión, pero honestamente están tratando de cuidar a sus seres queridos.

