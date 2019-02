Estos signos del zodiaco entrarán en conflicto interno por la energía de la Luna llena sobre Virgo

Hay una luna llena poderosa en Virgo este mes y aunque este fenómeno trae grandes dosis de energía, algunos signos del zodiaco pasarán momentos de confusión y debilidad.

Esta Luna luna llena tendrá lugar el 19 de febrero en el escrupuloso signo de Virgo y marca la culminación de la Luna nueva que tuvo lugar en septiembre de 2018. Recuerda, la energía de Virgo se nutre de la organización, el servicio y la productividad. Dicho esto, saber dónde se encuentra Virgo en tu carta astral podría ayudarte a determinar los efectos de esta sobre ti.

Aunque estos signos se verán afectados de forma un poco más oscura, recuerda que todo tiene un fin, una sacudida que te ayudará a retomar el camino que quizá habías perdido.

GÉMINIS

No eres del tipo emocional, pero todos tenemos nuestros momentos, Géminis. La luna llena en Virgo iluminará tu cuarta casa doméstica, tu hogar y tu base emocional, y definitivamente estarás de humor, así que dile a tus seres queridos que no lo tomen como algo personal. Algunos de ustedes también pueden sentirse inquietos y abrumados, pero no se preocupen, siempre podrían culpar a la luna por su punto zen . Mientras tanto, pregúntate lo siguiente: ¿Qué has cambiado con respecto a tu sentido de seguridad, dinámica familiar y situación de vida desde septiembre? Es momento de dar el primer paso.

LIBRA

Si hay alguien que detesta el drama, eres tú, querida Libra. La verdad es que solo podemos tratar de encubrir y reprimir hasta que todo vuelva a la superficie, así que hazte un favor y deja que el universo tome el control del resultado. La luna llena iluminará tu duodécima casa secreta de finales, comienzos y cierre espiritual, y mientras que la parte superior de dejar ir parece ser liberadora, esto también podría provocar ansiedad e inquietud. En otra nota, reflexione sobre lo siguiente: ¿qué ha cambiado con respecto a su sentido de espiritualidad y mundo interior en los últimos seis meses? Deja ir y deja a dios, libra.

ACUARIO

El cambio puede ser doloroso, pero también es inevitable, ya que son seres espirituales que viven una experiencia humana. Sí, siempre están evolucionando por lo que la luna llena iluminará su octava casa de sexo, recursos compartidos y transformación personal. Los Acuario en relaciones comprometidas podrían tomar una decisión, con respecto a su relación, o tal vez compartir las finanzas. Mientras tanto, el resto de ustedes no tiene más remedio que enfrentarse cara a cara con miedos reprimidos, y lo que lo hace sentir más vulnerable. (Suena peor de lo que es, lo prometo). Finalmente, reflexione sobre lo siguiente: ¿Qué partes de ustedes han evolucionado desde septiembre del año pasado?

Te recomendamos en video