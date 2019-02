El tierno mensaje de 'Chichico' a su novio por San Valentín

Raúl Santana, conocido como 'Chichico', reveló hace poco que mantenía una relación sentimental con José Barzallo y hoy celebran su primer San Valentín.

Ambos compartieron en sus cuentas de Instagram sus fotos por el Día del Amor.

'Chichico' quiso hacer homenaje a esta especial fecha posteando una foto junto a José con un mensaje muy romántico e inspirador.

"Que nunca me faltes, Mote 🐻❤️" es el mensaje que colocó junto a una fotografía donde se les ve felices y en armonía.

Los mensajes de amor y ternura no se hicieron esperar.

smontoyaretana: Mi @raulalejosantana47 ahora te admiro más!!! Muy Feliz día de San Valentín mis guapos!! Un saludo desde El Salvador! 😘😘😘 (Ojalá si me leas)

milvichenriquez: @raulalejosantana47 no se vayan a poner celosos, pero ambos son una hermosura… Qué lindos son… Les deseo todo lo bueno y prosperidad y salud…

Por su parte, José publicó una historia con una tarjeta que dice "Primer San Valentín".

Raúl tomó la decisión de gritarle al mundo sobre su relación tras haber pasado por un capítulo de depresión, el año pasado.

"Por qué no puedo subir una foto con mi novio? No tiene nada de malo una foto con la persona que uno ama. Cuando estuve en terapia tomé la decisión de vivir, simplemente de vivir sin que me importe el resto o lo que digan", manifiesta Chichico.