No permitas que las personas tóxicas roben tu brillo

Las relaciones con personas tóxicas son desgastantes y aunque estés consciente de ello, por alguna razón siempre terminas permitiendo que las personas equivocadas permanezcan en tu vida. Atraemos un nivel común de vibración, o frecuencia. Las personas de baja frecuencia atraen a otras personas de baja frecuencia, mientras que las personas de alta frecuencia atraen a otras personas de alta frecuencia.

Cuando confías y le prestas demasiada atención a las personas equivocadas, suceden cosas incorrectas.

¿Tienes personas tóxicas en tu vida? ¿Influyen en ti de manera perjudicial? ¿Te hacen sentir manipulada o mal contigo misma después de estar con ellas? Si es así, probablemente te estarás preguntando cómo deben ser las cosas de esta manera. A pesar de tu actitud positiva y tu enfoque hacia la vida, te encuentras inesperadamente rodeada de negatividad.

Las personas tóxicas son manipuladoras. Su objetivo en la vida es lograr que otras personas hagan lo que quieren. Usan a las personas como un medio para un fin, porque se trata de ellos. Las personas tóxicas causarán estragos en tu vida si los dejas, así que basta.

Dile adiós a aquellos que solo agregan energía negativa a tu vida. A los que te hacen sentir que debes ser otra persona, porque "no eres suficiente". Dile adiós a los que buscan hacerte sentir miserable y los que solo se ponen en contacto cuando les conviene.

Las personas tóxicas son prejuiciosas, hablan de sobre ti, lo que has hecho y lo que no a tus espaldas. Ellos no se disculpan. No ven ninguna razón para hacerlo, porque las cosas siempre son culpa de alguien más. Buscarán obtener simpatía y atención para reforzar su estatus de "víctima" y te arrastrarán a sentirte culpable.

Así que recorta de tu vida a las personas que hacen que el mundo sea más estresante y complicado de lo que ya es, porque no tienes tiempo para su toxicidad. La gente que te decepciona todos los días, pero espera que cumplas todas tus promesas no merece un espacio en tu vida.

No, no siempre es fácil, pero la verdadera felicidad viene cuando te rodeas de personas que realmente se preocupan por ti y que no buscan apagar tu brillo sino potencializarlo. Esas personas alimentan tu alma y tu corazón con amor, positividad y sinceridad.

Los amigos falsos en tu vida no te eligen, hasta que te necesitan. Ellos te ignoran y parece que nunca tienen tiempo para hacer planes contigo hasta que tu te adaptas a ellos. Llaman a la medianoche por un hombro para llorar y consejos pero desaparecen con la misma rapidez cuando tú necesitas un hombro para llorar. Solo te eligen cuando te necesitan, entonces, ¿por qué elegirlos? Elige dejarlos ir y encontrar amigos reales que estén ahí en los buenos y malos momentos. Elige encontrar amigos que cuiden y apoyen, en lugar de usar y tomar egoístamente.

Eliminar a las personas negativas es un acto liberador. Es un regalo para ti misma. Mereces más. Te mereces amor. Te lo mereces que te hablen con respeto y cariño. Sé que es fácil culparte y pensar que mereces lo que has o estás pasando, especialmente cuando todo lo que has conocido son relaciones abusivas; pero no debería ser así. Comienza a cuidar de ti mismoa. Borra a las personas negativas de tu vida. Defiende quién eres realmente y tus valores.

Haz más de las cosas que te hacen feliz y conecta con personas realmente positivas. Sigue tus sueños. Vive tu vida con una sonrisa; impúlsate de quienes creen en ti y no te definas por quienes te ponen el pie para verte caer..

