Este es el nuevo diseño que tendrá WhatsApp en Android

WhatsApp prepara una nueva actualización para los usuarios Android, así lo ha asegurado el sitio especializado Wabetainfo.

Se trata de un nuevo diseño que llegará a la aplicación para adaptarse a Android 9.0 Pie.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.47: what's new?

Translated Settings, Broadcast Icon Removed (for the recipient) and a "Find Businesses" option (under development).https://t.co/dvYLPsyCdp

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 13, 2019