Así es como puedes sanar si te han roto el corazón según tu signo del zodiaco

ARIES (DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL)

Aries es salvaje e independiente. Es probable que estés soltera porque abandonaste impulsivamente el amor de tu vida por irte de viaje o hacer planes espontáneos por tu cuenta. Es por eso que ahora que tienes el corazón roto necesitas un poco de tiempo a solas. Debes emprender una aventura para recordar quién eres realmente debajo de todo: una criatura salvaje y feroz. Pronto tu corazón volverá a sentir.

TAURO (DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

Los Tauro sufren muy profundamente la devastación de una ruptura. Cuando aman, están convencidos de que es para siempre. Y es un dolor muy específico cuando se dan cuenta que no es para siempre. no les gusta sentir soledad. Lo que ayuda a sanar es consentirse un poco. Un nuevo guardarropa o una tarde de spa ayudará. A veces es bueno recurrir a lo material para olvidar y Tauro es un signo materialista.

GEMINIS (DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No es ningún secreto, Géminis es muy complicado. Las relaciones son un juego pero cuando les rompen el corazón, se vuelven oscuridad. ¿La solución? Hacerse un cambio de imagen. Con un corte de cabello, sentirán que se deshacen de los malos recuerdos y abrirán la puerta a nuevas oportunidades. Atrévete a un cambio radical y verás lo divertido que será el mal trago.

CÁNCER (DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los Cáncer son criaturas increíblemente emocionales pero no confían fácilmente. Para ti, una ruptura se siente como si te hubieran arrancado la confianza de tus entrañas, y un camión lo atropella Pero ¿sabes lo que funciona para ti? Pasar el tiempo con tu familia y amigos, ¡así que vete! Sal con esas personas que te hacen feliz y en quienes confías. ¡Intenta organizar una reunión familiar o dar un paseo. Te dará alivio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

A los Leo les gusta ser adorados así que un corazón roto hace que se sientan por los suelos. ¿Y sabes qué? Perteneces a ese brillante pedestal de oro. Eres uno de los signos más poderosos del zodiaco y ahora te han dejado con el corazón roto, mereces seguir en la cima. Eres invencible! En lugar de preocuparte por lo que puedes o no puedes controlar, déjalo todo atrás y ve al gimnasio o a correr. Cualquier forma de ejercicio disminuirá las hormonas del estrés en tu cuerpo y liberarás endorfinas, que te harán sentir por las nubes. Además, ten por seguro que todos te estarán mirando.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Bien, Virgo, tu corazón está roto, y es muy difícil. Lo entiendo. Aunque tratas de ser positiva, en realidad duele. La creatividad te sacará de tu cabeza y te conectará con tu corazón, y eso es lo que necesitas ahora mismo, ¿vale? Pinta una obra maestra, haz un maldito collage, baila, lo que sea. Suéñalo y créalo.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Los libras tienen un AMOR profundo e impenetrable por el amor mismo. Así que cuando rompen tu corazón, caes duro, y caes rápido. Eres conocido por pasar de "alma gemela" a "alma gemela", y eso no es bueno para ti. Estarás atrapada en una serie de rebotes, y eso no es una vida para alguien tan brillante y bonita como tú.. Pero también es cierto que con tu ansiedad no debes estar sola, tu impulso es gente que te rodea. Vea una reunión local que apoye o a una lectura de poesía en tu cafetería local, cualquier cosa que te ayude a salir y alrededor de la gente con la que compartes intereses.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE)

Todos sabemos este signo se aburre con facilidad. Es el signo con mayor carga sexual en la gran extensión del zodíaco. Es una pareja sexual fantástica y dominante pero así como su cuerpo está en llamas, también su corazón. Cuando lo rompen, escorpio sufre por orgullo y termina sumergiéndose en rencor. Deja los pensamientos negativos. Reflexiona sobre cada situación que viviste y concéntrate en desechar lo malo. Escribe las cosas positivas que están sucediendo en tu vida y verás que lo positivo siempre superará a lo negativo.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE):

Sagitario, eres un animal festivo, picante e hilarante. Eres un espíritu libre. No quieres ser controlado o cumplir con los estándares de la sociedad. Te pones muy inquieta cuando tienes que estar en un lugar demasiado tiempo o cuando las cosas no van bien en su vida así que te deprime sentirte sin ganas por tener el corazón roto. Cuando te lastiman, quieres distraerte bajo el resplandor de una pista de baile o una fiesta salvaje. Aunque también considera hacer yoga puede ser de gran ayuda para reducir el estrés y hacerte olvidar el mal trago .

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO)

Capricornio, eres tan fabuloso, tan organizado y tan maravilloso ¿Por qué demonios alguien rompería con un Capricornio? Eres el tipo de criatura que se asegura de que los desastres calientes como yo lleguen al aeropuerto a tiempo. Necesitas un momento de relajación y liberación. Si estás atrapada en tu casa todo el día, ¿por qué no intentas agregar lavanda a un difusor de aceite? La lavanda tiene muchas propiedades curativas y es una forma natural de reducir el estrés y la ansiedad.

ACUARIO (20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Los acuarios son estrellas, son verdaderos independientes pero realmente les duele cuando les rompen el corazón. Se siente como si lo abrieran lentamente con un cuchillo sin filo, ¿verdad? Eres uno de los miembros más creativos y articulados en la gran extensión del zodíaco, y es hora de recuperar tu brillo. Escribe tus emociones, pensamientos, sentimientos de cualquier manera para distraer tu mente. Esto también te ayudará porque estás poniendo tus problemas en papel, permitiéndote ver visualmente lo que sucede dentro de tu mente. Una vez escrito, mire sobre ellos y vea qué necesita cambiar para aliviar su estrés.

PISCIS (DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO):

Eres tan sucintamente dulce y vulnerable. Eres hermosa, pero tan fácilmente rota. Lo entiendo; Estoy cableado de la misma manera. Y cuando las criaturas sensibles tenemos el corazón roto, debemos sentirlo. Entonces, ponte esos cómodos pijamas de rayas blancas y rosadas, ponte frente al televisor y mira una película triste para que puedas llorar el dolor (preferiblemente una película oscura que realmente te ayude a purgar). Eres muy creativa, así que entra en la naturaleza y toma todo. Piensa en tus sentimientos, emociones, pensamientos, lo que sucede a tu alrededor y cómo se siente el aire contra tu piel. Deja que tus sentidos tomen el control y vivan por el momento.

