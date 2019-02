Los novios de estos signos inventarán la peor excusa para no celebrar San Valentín

Mientras que para muchas parejas celebrar el 14 de febrero, Día de San Valentín, representa una oportunidad para consolidar el amor, para otras simplemente es un fastidio. Hay signos más amorosos y otros más bien mentirosos sobre sus sentimientos.

Nueva Mujer Los 3 signos del zodiaco que vivirán la mejor noche de sus vidas el 14 de febrero El amor estará en el aire en San Valentín.

Los signos que inventarán la peor excusa para no celebrar el 14 de febrero con sus novias

Tauro

Vas a discutir con tu pareja ya que a última hora te llamará al teléfono no solo para avisarte que se retrasará, es que no llegará a la cita que tenían para celebrar el 14 de febrero. Esta experiencia te servirá para analizar bien qué estás haciendo con tu pareja actual y si merece la pena o no tantos desplantes que has sufrido por su culpa.

Virgo

Tu pareja romperá la promesa que te hizo. El plan que había propuesto consistía en una noche romántica en su casa, cocinando él mismo y atendiéndote como toda una reina…hasta que te llame para decirte que se siente mal y que mejor no se vean ese día para poder recuperarse, cosa que no lo creerás del todo porque lo viste la noche anterior y estaba perfecto de salud.

Nueva Mujer Las mujeres de estos signos recibirán el peor desprecio de sus parejas en San Valentín San Valentín es una época para disfrutar en pareja, pero para algunos signos, no hay compromiso que valga en estas fechas

Capricornio

Los pensamientos ‘me voy a quedar sola para siempre’ siempre son una constante en ti. Ahora peor porque tu novio te dejará plantada en pleno restaurante donde habían quedado para cenar por el 14 de febrero. Es un desprecio que nadie te ha hecho nunca en una fecha tan especial. Es tiempo de liberación para los Capricornio, por lo que debes eliminar esos patrones de conducta en las relaciones amorosas que no te hacen feliz.

Te recomendamos en video: