Hombre se casó con tres mujeres y las estafó, policía sospecha que tenga más esposas

Un hombre vivía en adulterio y ahora vive tras las rejas. Y es que se casó con tres mujeres y además las estafó.

Se trata de Michael Middleton, de 43 años quien vivía en Maine, y se casó con una mujer en ese estado, pero además, se casó con otra en Alabama, y otra en Georgia.

La esposa de New Hampshire aseguró que el hombre, que está arrestado en Ohio, la estafó por $20,000, pero que al principio él se preocupaba por ella.

Al tener a su hija, Michael falsificó su firma e intentó poner en adopción a la bebé, según reveló la mujer.

El hombre espera su proceso y está acusado de violencia doméstica, bigamia y otros crímenes.

We just sent the following release about the capture of Michael Middleton – the suspect with warrants in multiple states for crimes including Bigamy, Domestic Violence, and other crimes – along with his mugshot. #Gotcha #canthidefromFCSO pic.twitter.com/GTtHnsTrRZ

— Franklin County Sheriff’s Office (@OHFCSO) February 12, 2019