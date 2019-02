La razón por la que te cuesta tanto amarte a ti misma según tu signo del zodiaco

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril): Eres demasiado competitiva.

Piensas demasiado las cosas y eso te hace dudar de ti misma. Tu naturaleza competitiva te agota más que al resto lo que provoca que te sientas constantemente derrotada, aunque hayas alcanzado la meta. Toma un descanso y trata de concentrarte en las cosas que has logrado y lo que traes a la mesa. Te sorprenderás gratamente cuando no estés demasiado ocupada comparándote con los demás.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo): Necesitas seguridad y estabilidad

Te gusta cuando todo está en orden y todo va según lo planeado y realmente no hay nada de malo en eso. Sin embargo, en el momento en que las cosas parecen desviarse o los cambios llegan a sacudir tu mundo, es como si toda tu confianza se derrumbara. Está bien si todo en la vida no es perfecto, incluyéndote a ti. Sigues siendo una persona increíble a pesar de que las cosas estén seguras o de que estén por todas partes. Solo necesitas tomarte un momento para darte cuenta de eso.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio): Piensas que debes tener todas las respuestas/saberlo todo.

Le gusta tener las respuestas de todo debido a lo mucho que le encanta descubrir y explorar nuevos conceptos, tiene más respuestas que la mayoría de las personas que lo rodean. Tiendes a pensar que una vez que hayas determinado todas las respuestas a tu vida, finalmente te amarás completamente. Sin embargo, la verdad es que nadie tiene todas las respuestas así que acepta la espontaneidad de la vida y verá el lado positivo.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio) Sólo te amas a ti mismo si alguien te ama.

Todos tenemos el deseo de ser amados por alguien, pero tiendes a tomar el pastel en tu deseo de hacerlo, Cáncer. Todos queremos saber que alguien puede mirarnos, ver nuestro mejor y nuestro peor lado, y aún creer que vale la pena amar. Si bien eso puede sentirse bien, olvidas que eres una persona capaz de amarte a ti misma de la misma manera. Debes entender que tu valor no depende del amor de otra persona hacia ti. Eres un alma tan hermosa que vale mucho más sin esperar que alguien te lo recuerde.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto) Sólo te amas a ti mismo si TODOS te aman.

La verdad es que a muchas personas les encanta estar cerca de ti: traes una calidez, un sentido del humor y una naturaleza intrépida que a la gente le encantaría encarnar como tú. Sin embargo, una vez que comienzas a notar a los que no te aman, a los que te rechazan y te critican, empiezas a preguntarte si realmente eres todo lo que eres, y lo eres. Habrá gente en este mundo que no te agrade, y eso es normal. No cambia la increíble persona que el resto del mundo sabe que eres, así que tampoco dejes que cambie tu percepción de ti.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre) Te derrumbas dentro de tu propia mente.

Quieres que las cosas sean lo mejor posible. Tienes estándares altos y eres perfeccionista pero realmente estás tratando de ser la mejor versión de ti misma. Sin embargo, a veces no crees que lo que haces es suficiente y a menudo necesitas que alguien te de un empujón hacia adelante y te mantenga en movimiento. No permitas que esa voz dentro de tu cabeza sea la dominante que determina la forma en que te ves, porque nadie más te está viendo de esa manera.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre): Estás demasiado asustada para defenderte

Quieres sentirte en paz y evitar conflictos pero hay momentos en los que es necesario hablar. Después de tantas veces de permitir que las personas hablen sobre ti y se aprovechen de ti, empiezas a creer que esto es algo que mereces. Empiezas a verte a ti misma como una cosa que debes pisar, y eso simplemente no es cierto. No tengas miedo de intensificarte y defenderte cuando sea necesario. No tengas miedo de mostrarle al resto del mundo lo increíble que eres.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre): Persigues las cosas tóxicas

Todo el mundo se siente atraído por ti, Escorpio. Te encuentran irresistible e intrigante, y también deberían hacerlo porque lo eres. Sin embargo, los que te persiguen son las personas y las cosas que solo te arrastran hacia abajo. Sabes que ser vulnerable viene con su propio conjunto de riesgos, y abrirte de esa manera puede asustar. Sin embargo, a veces te permites ser maltratada y humillada. Mereces más que creer que solo valen los que nunca te amarán ni apreciarán por completo.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): Persigues todo y nunca te sientes plenamente satisfecha.

Te encanta explorar el mundo que te rodea y te encuentras siempre en la próxima aventura, sea lo que sea. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que rara vez te detienes y miras a tu alrededor para ver las cosas que tienes. Estás demasiado ocupada persiguiendo la próxima cosa nueva y eso te hace sentirte insatisfecha. Tienes un optimismo y una racha de aventuras tan grandes, y no está de más echar un vistazo a todo lo que tienes a tu alrededor.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero): Tus expectativas de ti misma son demasiado altas.

Pasas gran parte de tu tiempo y de tu vida, esforzándote para alcanzar el siguiente paso. Trabajas muy duro y es admirable, pero lo que más no se da cuenta es la frecuencia con la que te estás esforzando por cumplir las expectativas que te has fijado dentro de tu mente. Siempre has tenido un alto rendimiento, y todos los demás te lo dicen, sin embargo, incluso si no alcanzas el siguiente nivel por el que estás luchando tan desesperadamente, esto no significa que no valgas nada. Tienes mucho que aportar a este mundo y no se trata de tener éxito. Escúchame: aún vales la pena aunque no siempre tengas éxito.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero): Te preocupas de no ser como los demás.

En la mayoría de los casos, el hecho de que seas tan único y completamente diferente a los demás es la razón por la que estás tan segura, Acuario. Sin embargo, ambos sabemos que esto puede ser un arma de doble filo porque también es la razón por la que luchas por amarte a ti mismo. No siempre ves, piensas o haces las cosas como lo hace el mundo que te rodea, y puede ser fácil hundirte en los pensamientos de que hay algo mal contigo o que eres demasiado difícil de amar y aceptar. Esto no es así. Puede que no hagas las cosas como lo hacen los demás, pero es una de las muchas razones por las que el resto del mundo te ama y aprecia. Así que por favor, haz lo mismo por ti mismo.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo) Intentas abordar los problemas del resto del mundo

Tu empatía y compasión no parecen tener límites, Piscis. Tienes una hermosa habilidad para escuchar y comprender a los demás y sus luchas, y si bien eso es algo que debes admirar, también puede hacerte daño. Tiendes a sentir los problemas de los demás y los tomas como tuyos, al mismo tiempo que tu objetivo constante es solucionarlos. Si bien puedes ayudar a algunas personas, no puedes ayudarlas a todas, y eso está bien. No significa que no mereces amor. No significa que deba verse como un fracaso simplemente porque no es capaz de resolver los problemas de todos los demás. Recuerda que tienes tantas habilidades increíbles que la gente que te rodea aprecia y adora, así que tómate un tiempo para hacer lo mismo por ti mismo. Estarás mejor a largo plazo.

Te recomendamos en video