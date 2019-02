No sufras más, aprende a calmar sus celos según el signo del zodiaco

Cuando el amor tambalea es poqeu los celos tocan a la puerta. Aprende a calmar sus celos según el signo del zodiaco.

Aries

Es una enamorado apasionado, por eso debes medirte cuando los celos estén de por medio. Como se sumerge en la relación, aprende a ser sensible a sus sentimientos.

No hables más de la cuenta, si enredas la situación es peor. Hazle saber que en su vida no hay rivalidades, con buenas acciones podrás con la situación.

Tauro

Es en extremo posesivo. Más que otros signos. Nunca permitas que los celos lleguen a tu territorio.

Sus reacciones son impulsivas, pero siempre te agradecerá la verdad. Recibe los “golpes del amor” que sean necesarios y persevera, siempre dejando claro que hay amor d epor medio.

Géminis, aprende a calmar sus celos según el signo del zodiaco

Las personas de este signo no son posesivas. Son independientes y tolerantes. Te costará menos salir de un apuro si llegan los celos.

Hay una cierta protección en las crisis de celos, pero no te confíes. Segur está aterrorizado por os celos, pero no lo demuestra. No presiones una situación peor.

Cáncer

Como la seguridad emocional es prioridad, a primera vista los celos no lo invaden. Pero nada es imposible y puede ocurrir.

Si cometes una falla, reconócela. Sé sincero y dile qué pasó en realidad. Su furia no podrás contenerla si sigues mintiendo.

Leo

El orgullo lo domina. No perdona con facilidad una infidelidad y los celos detonan su irá.

Sus palabras serán hirientes, pero recíbelas con sabiduría. De ti depende no seguir provocando una situación peor.

Virgo

La verdad no tiene un temperamento fuerte, los celos no lo afectan como a otros signos del zodiaco. Ellos reflexionan antes de actuar.

Es inútil jugar doble papel con ellos. No mientas bajo ningún concepto y no involucres a otras personas en lo que sucede.

Libra

Como no le gustan las confrontaciones emocionales, es probable que no haya mucho ruido cuando llegan los celos. Pero el amor los vuelve locos y eso cambia a cualquier persona.

Evita situaciones que los expongan, hablen todo en completa privacidad. Mucha diplomacia con ellos y nada de acercamientos no autorizados.

Escorpio

El Escorpio es terriblemente celoso, posesivo y vengativo. Excesivo, no deja nada a medias. Con él puedes esperar ver lo peor.

¿Nuestra recomendación? No mientas, no engañes, no siembres dudas.

TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: Estos son los 5 signos del zodiaco más mentirosos

Capricornio

Cuando el Capricornio siente un poco de celos, se cuidad de revelarlos. Como en el resto de los sentimientos, teme perder el control.

Si permaneces leal a su mirada, no tienes absolutamente nada que temer. Las verdades entran por sus ojos.

Sagitario

Confiado, tolerante, abierto de mente, no es del tipo que haga una crisis si uno de tus colegas te propone ir a un momento de sano disfrute.

Aunque saben pasar la página rápidamente, antes de eso hay momentos de cólera. No te soltará así de fácil por un ataque de celos.

Nueva Mujer Horóscopo: Cáncer, Escorpio y Piscis son los signos del zodiaco más amorosos Ya estamos cerca de San Valentín y te contamos cuáles son los signos más románticos

Acuario

Las personas de este signo no son posesivas, concede fácilmente su confianza y da mucha libertad a su pareja.

Al momento de una traición, azotan puertas y los gestos aumentan. Deja que fluya hacia afuera toda esa energía negativa.

Piscis

Se adaptan a todas las situaciones de la vida, una de ellas son los celos. Pero no dejes de creer que pueda sentir celos.

Evita que la bola de nieve crezca mucho. Ata los problemas rápidamente con mucho diálogo.

Te recomendamos en video: