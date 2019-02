'La casa de las flores' ya inició el rodaje de su segunda temporada en Madrid

Netflix ya confirmó que 'La casa de las flores' tendrá segunda y tercera temporada. Y ya es oficial que el rodaje se está llevando a cabo en Madrid, España. Desde su estrenó, esta serie mexicana tuvo un éxito inminente y conquistó muchos corazones.

La actriz Cecilia Suárez, quien personifica a Paulina de la Mora, personaje principal de está producción, con su acento y su forma de encarar los problemas de toda la familia, cautivó al público.

Las redes estallaron cuando se supo del rodaje de esta nueva temporada de 'La casa de las flores'. Muchos esperan con ansias disfrutar de los nuevos capítulos y qué pasará con esta peculiar familia.

La cuenta oficial de Netflix España fue la encargada de confirmar este rodaje. En la red social Twitter escribieron: "Ca-si-sin-dar-se-cuen-ta-e-ran-ma-dri-le-ñas. @CeciliaSuarezOF está en España rodando la segunda temporada de #LaCasaDeLasFlores". Esto junto a una fotografía de Paulina en Madrid, que será donde continuará la trama de esta famosa serie.

Aún no hay fecha oficial del estreno de esta segunda temporada ni tampoco hay detalles de ella. Lo que sí sabemos es que esta vez el elenco no contará con Verónica Castro. La veterana artista tomó la decisión de no continuar debido a las escenas eróticas que ella no está en deseo de participar.

