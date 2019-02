Asistió a una fiesta y con una selfie, descubrió a su novia siéndole infiel

Una infidelidad puede ser lo peor que pase entre las parejas y más cuando lo descubres por tu cuenta. Y aunque muchas veces creemos que las mujeres somos las principales víctimas, Internet demuestra que ellos también sufren ante el engaño.

Recientemente una infidelidad se hizo viral luego de que un chico descubriera a su novia con otro hombre en una fiesta. Mariano había planeado asistir a una fiesta junto a sus amigos pero no contaba con que su novia estaría en el mismo lugar. Pero lo extraño no fue que ella apareciera ahí sino que no iba sola, pero tampoco con Mariano.

Al ver que la chica estaba muy cariñosa con un desconocido, el joven se acercó cauteloso a donde estaba y se tomó una selfie justo en el momento en que las cosas entre su novia y el otro se besaban.

Sin hacer ningún escándalo, Mariano tomó la "foto conmemorativa" de su engaño para después publicarla en su cuenta de Twitter.

La publicación se viralizó y la chica intentó explicarle a Mariano lo que había ocurrido, con la esèranza de que perdonara su infidelidad. "Me insistió un montón. No sé cómo llegué a eso. No quise lastimarte y que hayas estado ahí y te lo tomarás con humor me explota la cabeza", escribió a través de un mensaje.

Por supuesto, el daño estaba hecho pero ella seguía dando explicaciones. "Me decía que me vaya con él y que deje. Yo le decía que no, hasta que me harté y le di".

Al parecer, esa noche Mariano llevó a su ahora ex novia a su casa pero ésta no lo recordaba y seguía excusando su infidelidad. Finalmente terminó la relación y sin mencionar su nombre o exhibir su cara, el caso quedó viralizado, levantando opiniones sobre lo terrible que es pasar por una infidelidad y lo difícil que es enmendar las cosas.

