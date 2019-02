Esto es lo que está arruinando tu vida sin darte cuenta, según tu signo del zodiaco

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arruinas tu vida con la negatividad y te permites perderte en ella. Tu mal genio y tu naturaleza obstinada te causarán muchos problemas. Vives en un mundo negativo a veces del que la gente no quiere ser parte.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Arruinas tu vida al no vivirla al máximo. Sientes la necesidad de controlar a todos y a todo en tu vida. Y cuando las cosas no salen de la manera que planeaste, te frustras. Lo más difícil de entender es que no puedes controlar todo. Aprende a aceptarlo. Situaciones no planificadas en la vida es lo que las mantiene emocionantes.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Arruinas tu vida por asentarte. Te estableces en el amor porque no estás segura de lo que quieres. Le temes al cambio. Te estás quedando con algo que no te hace feliz. Tiendes a arrastrar a otros a través de tu indecisión.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Arruinas tu vida poniendo a los demás antes que a ti misma. Eres una montaña rusa emocional. A veces, cuando crees que has conocido a la persona adecuada, la pones delante de ti y la amas un poco más de lo que necesitas. Es fácil perderse en el amor. Pero ten cuidado de no perderte por ello.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Arruinas tu vida encerrándote y ocultando tus emociones. Piensas que la vulnerabilidad e signo de debilidad y eso está mal. Eres muy buena pero parece que no tienes corazón cuando finges que no te importa. Ten cuidado de no cerrarte demasiado porque llegará un momento en el que se verá superado por un estado de soledad. Recuerda que las emociones no te hacen parecer débil negando que tienes alguna.

Virgo (Del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Arruinas tu vida siendo demasiado dura contigo misma. Tiendes a poner a los demás antes que a ti misma y no convertirte en una prioridad. Si bien eres desinteresada y las personas te admiran por tu amable corazón, tu capacidad de amar a los demás y de amarlos profundamente no refleja la relación que tienes contigo misma. Eres la primera en criticar quién eres o en señalar tus fallas sin ser constructiva. Tú eres tu peor enemiga.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Arruinas tu vida tratando de apaciguar a los demás y no pidiendo lo que quieres y necesitas. Tan amable como eres y como todos te quieren, las personas se aprovechan de ti y caminan sobre ti. Mantienes tus emociones tratando de ser desinteresada, pero a veces lastimas a las personas que amas más reprimiendo tus emociones y no queriendo enfrentar tus problemas.

Escorpión (23 de octubre al 22 de noviembre)

Arruinas tu vida pensando que no mereces amor y estás mejor sola. Eres el signo más difícil de llevarte bien. Eres terca y no perdonas a las personas fácilmente. Tu corazón no es algo que sea fácil de ganar, pero una vez que alguien lo hace, tienen tu amor y lealtad por la vida. Tu defecto es que eres un poco egoísta y lastimas a las personas que se preocupan por ti con tu intensidad.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Arruinas tu vida teniendo miedo. Tienes tanto miedo de fallar que no haces nada y te quedas congelada en el mismo lugar. Si bien tienes muchas ideas geniales, a veces te pierdes todo. Parece que no te concentras o haces mucho. Enfócate en una tarea a la mano y ve desde allí.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Arruinas tu vida pensando que estás compitiendo con otros para llegar a algún lugar. Arruinas tu vida al presionarte a ti misma en lugar de disfrutar el viaje. Eres alguien que es increíblemente dura contigo misma. Eres la persona que siempre está en movimiento y haciendo algo, pero no olvides desacelerarte y vivir la vida un poco o te perderás de las cosas que son más importantes que las metas.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Arruinas tu vida al dejar que tu pasado influya en tu futuro. Tiendes a mantener todo para ti y eres tu peor enemiga. No te perdonas por tu pasado y permites que dicte tu futuro llevando equipaje innecesario en el camino. Tiendes a alejar a las personas realmente buenas porque crees que estás mejor solo que con alguien que podría ser bueno para ti.

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Arruinas tu vida eligiendo a las personas equivocadas. Tú eliges personas y hábitos tóxicos. Como alguien que realmente tiene buenas intenciones y tiene probablemente el mejor corazón de todos los signos del zodiaco, tiendes a gravitar hacia las personas equivocadas que atenúan un poco tu luz y te drenan. Cuando se trata de hábitos, lidias con el dolor en tu vida eligiendo todas las cosas equivocadas para enfrentar. Cada vez te haces más daño porque crees que mereces el dolor.

