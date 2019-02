Lo que el año del cerdo traerá para cada signo del horóscopo chino

Hoy es el Año Nuevo chino y anuncia el inicio del Año del Cerdo, uno de los 12 signos del zodiaco chino. A diferencia de la astrología occidental, cada signo del zodiaco chino "gobierna" durante un año entero, trayendo consigo energía particular a todo lo que ocurre en los próximos 12 meses.

Kay Tom, un maestro con sede en Leicester en feng shui y horóscopos de The Energy Specialist, revela exactamente lo que los próximos 12 meses tienen reservado para cada uno de los 12 signos del zodiaco chino:

La rata: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

La Rata tendrá la oportunidad de aprovechar oportunidades raras en 2019. El único desafío es no postergar, ya que una vez que se pasa la oportunidad, rara vez se muestra de nuevo. Este es un año para mantenerse optimista con un ojo atento a sus objetivos, ya que el próximo año la Rata se convertirá en la energía líder del año 2020.

El buey: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Es un personaje muy confiable en el equipo de cerdo, pero debe tener cuidado de no tener demasiada presión sobre sus hombros. Él es fuerte y puede hacer frente, pero hay límites y el Buey debe establecer sus límites en 2019.

Establecer un régimen de salud fuerte también debe ser una prioridad. Existe un potencial de mala salud en las propiedades, por lo que el uso del blanco en la decoración y la ropa de cama serán valiosos.

El Tigre: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hay una gran posibilidad en 2019 para que el tigre encuentre el romance. Hay un atractivo natural entre el cerdo y el tigre. Más que cualquier otra combinación de animales en el ciclo de los 12 animales, estos dos se complementan perfectamente. Por lo tanto, hay kilometraje en esta relación. Para cualquiera que busque amor, febrero es un mes importante para salir y socializar. En general, este es un buen año para el Tigre.

El Conejo: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

El Conejo parece tener mucha responsabilidad en 2019 y está muy solicitado como diplomático y negociador. De hecho, no hay una solución simple para una situación dada. El Conejo representa la dirección del este donde hay una indicación de la posibilidad de una falta de diplomacia que lleve a la guerra o al combate en el este.

El Dragón: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

El Dragón representa el elemento tierra y el cerdo el elemento agua, juntos creando agua fangosa. Esto no es bueno, ya que puede representar delitos menores en ambas finanzas y en encuentros sexuales. Juntos, estos dos animales expondrán cualquier indiscreción, particularmente en el mes de abril.

La buena noticia para el Dragón es que su asiento natural está en el sureste y esta es una de las mejores ubicaciones para el 2019, por lo que siempre y cuando se mantenga consciente de sus enemigos, no puede ser tomado por sorpresa.

La Serpiente: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La serpiente en el año del cerdo definitivamente no es un juego hecho en el cielo. El Cerdo ama el enfoque abierto y honesto de la vida, mientras que la Serpiente prefiere recostarse en el pasto largo y guardar sus secretos para sí mismo. Hay tres serpientes que son particularmente vulnerables este año, las nacidas en 1953, 1977 y 2013. Al igual que el tigre de fuego, estas tres serpientes necesitan evitar deportes peligrosos y lugares oscuros.

Es mejor para la serpiente mantener un perfil bajo este año y evitar decisiones importantes en la vida, como cambiar de trabajo, mudarse de casa, casarse o realizar compras o inversiones importantes.

El Caballo: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

La mejor política para el caballo este año es no desperdiciar su energía tratando de ayudar a quienes no la quieren. A veces solo tenemos que sentarnos, mirar y dejar que otro juegue su propio destino, ya que al final del día es su vida y su elección, y no nos corresponde imponer nuestros propios ideales y creencias.

La Oveja: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

La oveja tiene una vulnerabilidad en materia de salud este año, por lo que debe cuidarse él mismo al cien por cien con una buena dieta, ejercicio y mucho sueño nutritivo. Será sabio hacer de esto una prioridad.

El Mono: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

El mono es un animal muy extrovertido y social al que no le gusta ofender y, por lo tanto, nunca dice no a una fiesta. Por esta razón, es muy fácil estirarlo demasiado. Es un empresario con ideas que se conectan en gran medida con la energía del Cerdo, por lo que 2019 verá cómo despegan sus ambiciones.

Los monos que son particularmente vulnerables este año son los nacidos en 1944, 1968, 2004. Use un cordón rojo, medias o ropa interior. Evitar situaciones peligrosas y deportes.

El Gallo: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Al Gallo le gusta tener su opinión y, especialmente, ser el primero en decirlo. Su voz es fuerte y fuerte, por lo que es particularmente útil cuando un punto necesita comunicarse.

Es muy sólido en sus creencias y, de hecho, ofrece apoyo al Cerdo, siempre que aprenda un enfoque diplomático y evite convertirse en dominante. 2019 es un año en que el Gallo necesita aprender un enfoque discreto para que su voz sea escuchada.

El Perro: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

El perro representa la dirección del noroeste, la posición de los líderes. Es un líder natural y un tremendo diplomático que identifica a todos los ámbitos de la vida. Si el liderazgo es vital para su vida, intente liderar desde la espalda en forma de guía en lugar de una postura dictatorial. 2019 no es un buen año para los líderes, así que dirija su barco hacia aguas más tranquilas.

El Cerdo: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Este es el líder del año y, como tal, los comandos respetan en todos los asuntos. Representa la dirección del noroeste, por lo que es vital para el 100 por ciento que cualquier excavación o comienzo de la construcción no se inicie en el noroeste.

El único Cerdo que necesita airearse por el lado de la precaución es el Cerdo de madera, nacido en 1995. Llevar un cordón rojo alrededor de la cintura, los calcetines rojos o la ropa interior ayudará a este Cerdo, así como a evitar deportes peligrosos, lugares altos y aliados oscuros.

