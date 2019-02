Los 4 signos del zodiaco que prefieren pasar San Valentín solteros y sin compromiso

El 14 de febrero no es un día que a todos les gusta celebrar. Según el horóscopo, hay 4 signos del zodiaco que no suelen emocionarse por el San Valentín, sin embargo, tampoco pierden la oportunidad de algún flirteo. Por tal motivo, siempre prefieren pasar la fecha solteros y sin ningún compromiso que les amarre.

Acuario

Aunque no lo creas, por ser su mes, Acuario no mantiene relación alguna con San Valentín. No le atraen los corazones pintados ni los mensajes a las 7:00 de la mañana un 14 de febrero. Los nativos de este signo pasan su día como cualquier otro, pero tampoco son aburridos. Si existe alguna reunión entre amigos o una invitación especial, de seguro lo pensará y aceptará.

Leo

Por naturaleza, Leo es uno de los signos más traviesos del zodiaco. Precisamente esa es la razón por la que aman un estatus de soltero en estas fechas, para no tener compromiso alguno y sentir libertad sentimental. Es capaz de hacer dos y hasta tres invitaciones para disfrutar el día, pero nunca esperes una flecha de Cupido. ¡Saben muy bien lo que hacen!

Virgo

No parece propio de este signo, pero sí, los nativos de Virgo aman la "soledad" un 14 de febrero. Debido al movimiento inverso de Júpiter, no es la fecha ideal para hacer brotar sus emociones. Y si deciden hacerlo, es probable que no logren una conexión sentimental de San Valentín. Lo mejor para ellos es pasarlo entre amigos o la familia. Total… es el día del amor y la AMISTAD.

Tauro

Su inconveniente no está ligado a la fecha, sino a su personalidad. Los nacidos bajo el signo de Tauro no expresan sus sentimientos con regalos alusivos a un San Valentín, por eso prefieren estar solteros y simplemente dejar pasar el día. Y si ya tienen pareja podrían animarse a una cena o una salida entretenida, pero es un error enmarcarla en el 14 de febrero.

