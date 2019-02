Así fue la presentación de Maroon 5 en el medio tiempo del Super Bowl LIII

La polémica no se hizo esperar, pues a pesar de ser una de las bandas más creativas, usuarios de redes sociales afirmaron Maroon 5 no era lo suficientemente buena para llenar los zapatos de artistas como Beyoncé, The Rolling Stones, Michael Jackson o Madonna.

A esta presentación en Atlanta no llegarán solos, los acompañaran los traperos Travis Scott y Big Boi de Outkast quienes pusieron el sabor del hip hop.

Bob Esponja presente en este Super Bowl

El año pasado murió Stephen Hillenburg creador de Bob Esponja, luego de que se diera a conocer que Maroon 5 y Travis Scott serían los encargados de amenizar el medio tiempo, usuarios de redes abrieron una petición en change.org para que se recreará una de las irónicas escenas de esta caricatura y eso vimos un pequeño guiño para la popular caricatura.

Muchos artistas pidieron a Maroon 5 se hincaran como muestra de apoyo al jugador Colin Kaepernick, quien fue el líder de la iniciativa que invitaba a los jugadores a arrodillarse como protesta por la violencia que la comunidad afroamericana vive en su país.

Luego de que varios famosos le hicieron el feo al espectáculo del medio tiempo del #SBLIII llega @maroon5. Varios les pidieron que no fueran. O de menos que hincaran una rodilla en el suelo en apoyo a Colin Kaepernick, lo hará? Lo dudo. pic.twitter.com/VQ1g6nR2nW — Raúl Ramírez (@isopixel) February 4, 2019

Te recomendamos en video: