Cuatro mantras para atraer el amor y el éxito laboral con la energía de la Luna Nueva en Acuario

View this post on Instagram

#Moondance Amanecemos con la #Luna entrando en Acuario donde se queda hasta el martes en la noche. Uds saben que viene la #LunaNueva pero eso es mañana y por lo tanto, la Luna está en grados matemáticos por detrás del Sol, muy cerca y por eso no hay luz lunar que podamos ver. Eso también indica que estamos #blackmooning todavía y que estamos tal cual, recuperando energía, regulando nuestra luz porque sabemos que viene un gran impulso. Son como los últimos minutos de la noche antes de amanecer y la recta final en la que tenemos que basarnos en nuestra certeza interna. El día de hoy la Luna no tiene conexiones con otros planetas, pero #Mercurio en Acuario conecta con Jupiter y esto nos hace sentirnos visionarios, creando una visión optimista para nuestro futuro. Aprovechen esta #energía para ir creando sus #intenciones de Luna Nueva. ⭐️En mi página están el #horóscopo extendido de la semana y la clase sobre la #LunaNueva para que se ayuden. #astrologia #astrology #wellness #bienestar #cosmicweather #salud #yoga #meditacion #espiritualidad #horoscopes #horoscopo #stars #moon #astrokabbalah #kabbalah