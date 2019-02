Este es el tiempo que cada signo del zodiaco tarda en superar una ruptura amorosa

Una separación no es fácil de superar, pero según los astrólogos, cada signo del zodiaco tiene un tiempo para olvidar a esa persona que tanto amaban.

Aquí te decimos cuánto es el tiempo que tardarás en superar una ruptura amorosa, según tu signo.

Aries

Los de este signo no tardan mucho en superar una ruptura. Una vez que le hacen daño, buscará por cualquier medio posible estar ocupado y distraído para no caer en depresión.

Ellos no se toman el tiempo de llorar su pérdida, sino que se adaptan a su nueva vida sin esa persona.

Tauro

Los nacidos bajo este signo viven sus relaciones de una manera muy intensa, lo que les hace muy difícil seguir adelante cuando esa relación termina.

Se tomarán todo el tiempo necesario para superar la pérdida, pero le es muy difícil dejar ir su dolor, así que se quedará viviendo en el pasado por un tiempo.

Géminis

Los de géminis intentan ocultar sus sentimientos, lo que les hace más difícil superar a su expareja.

Ellos demuestran que se encuentran en perfectas condiciones, pero en realidad están destrozados por dentro.

Cáncer

Ellos se toman el tiempo necesario para superar las cosas de una manera muy sana. Es doloroso para ellos y sus sentimientos estarán a flor de piel, pero no esconderán su angustia y vivirán su proceso.

Leo

Los leo no tardan en superar las rupturas, su naturaleza no se lo permite. Por lo general estarán enfocados en cómo mejorar y crecer como persona para no repetir los errores.

Virgo

A los nacidos bajo este signo les toma mucho tiempo y esfuerzo superar una separación. Ellos se echan la culpa y asumen que se quedarán solos para siempre.

Se quedan en el pasado y estudian con detalle qué fue lo que pudieron haber hecho para que las cosas fueran diferentes.

Libra

A los libra les cuesta seguir con su vida, se sienten perdidas sin saber qué hacer ante una separación.

A veces se cuestionará si debería de buscarlo y arreglar las cosas.

Escorpio

Ellos se sienten perdidos y sufren en soledad, lo que les hace más complicado olvidar a esa persona,

Pero, cuando se atreven a tomar decisiones diferentes y afrontan su dolor con la frente en alto, comienzan a notar una mejoría en su salud emocional.

Sagitario

Los de sagitario se toman todo el tiempo necesario para enfrentar la separación. Al principio se sienten destruidos pero con el tiempo irán superando la situación y comenzaran a hacer cosas para salir adelante y olvidar a esa persona.

Capricornio

Capricornio no niega sus sentimientos y reconoce su tristeza, pero siempre se enfocará en planear el siguiente paso para superar a esa persona.

Acuario

Ellos también tardan en superar que ya no están con la persona que amaban. Y es que aunque tratan de negar sus sentimientos y dejarlo pasar, lo cierto es que por dentro sufren mucho y tardan mucho en aliviar ese dolor.

Piscis

Piscis se tomará el tiempo necesario para sufrir y afrontar la ruptura. Hablará de la situación con las personas más cercanas e intentará sacar el dolor de su pecho. Al poco tiempo, su corazón tendrá el suficiente alivio y espacio para comenzar a sanar.

