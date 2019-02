Muy crueles son estos signos al romper una relación

Según los astros, los signos de Escorpio, Capricornio, Capricornio y Aries son los más crueles al romper una relación amorosa. Ellos no tienen piedad y terminan rompiendo el corazón a su pareja, así que mejor descubre cuales son para que evites una relación con ellos o por lo menos sepas a qué atenerte.

En un principio estos signos son de lo más amable en la relación, pero al darse cuenta que las cosas no funcionan, terminan actuando de una pésima manera sin tener piedad de tus sentimientos.

Escorpio

Se muestra muy amoroso en la etapa de conquista, pero cuando se desencanta empieza por comportarse de tan manera que puede ir rompiendo el corazón. Cuando menos te lo esperes tu corazón ya está totalmente destrozado.

Capricornio

Es un signo muy egoísta, para él hay cosas más importante que tus sentimientos; por lo tanto, no le va importar si te lastima o no. Cuando Capricornio puede ser una persona muy malvada cuando se lo propone.

Aries

Aries no tendrá problemas con destrozar tu corazón, no le importa cuánto sufras.

Virgo

Virgo no cuando ya termina una relación no le importa nada, te pisotearán, ya que no les importa si sufres o no, para él solo importa sentirse bien y su libertad.

